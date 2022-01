Netflix alza ancora i prezzi, non per tutti

Arriva un altro rincaro dei prezzi su Netflix, anche se al momento sembra riguardare aree geografiche ben precise. Ecco chi ha da temere, e di quanto aumenteranno i prezzi di listino.

Anzitutto, il nuovo aumento dei prezzi Netflix riguarderà solo USA e Canada, almeno per il momento. Il piano base, che prevede la visione dei film a risoluzione massima di 480p e per 1 dispositivo alla volta, passerà 8,99 a 9,99 dollari, quindi con un rincaro di appena 1 dollaro.

Il piano standard, che prevede la visione 1080P, e 2 dispositivi alla volta, passerà, invece, da 13,99 a 15,49 dollari. In ultimo, il piano Premium, ossia visione 4K e 4 dispositivi in contemporanea, passerà da 17,99 a 19,99 dollari.

In Canada, invece, il piano Standard costerà adesso 16,49 dollari canadesi (in aumento da $ 14,99 CAD) e i piani premium costeranno 20,99 CAD (in rialzo da $ 18,99). Rimane immutato, invece, il piano base al nord.

I nuovi prezzi entrano in vigore immediatamente per i nuovi abbonati, mentre per quelli esistenti inizierà a farsi strada gradualmente, man mano che inizieranno i prossimi cicli di fatturazione.

Pagare 1-2 dollari in più al mese potrebbe non sembrare molto, ma c’è da considerare che si tratta del sesto aumento dei prezzi Netflix per i clienti statunitensi, dal 2014. All’epoca, il piano standard costava solo 7,99 dollari, mentre quello premium era di 11,99 dollari, quindi i prezzi sono praticamente raddoppiati. Per la cronaca, il valore del dollaro si è gonfiato soltanto del 18% circa dal 2014.

C’è da dire che al giorno d’oggi sono tanti i servizi di streaming cui l’utente può fare riferimento. L’utenza può rivolgersi anche a Prime Video, Disney+, Apple TV+, Discovery+ e innumerevoli altri servizi anche gratuito, come ad esempio Pluto TV.