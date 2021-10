Netflix aumenta i prezzi, le nuove tariffe salvano solo l’abbonamento base

Si tratta del terzo aumento di prezzo da quando Netflix è sbarcato in Italia. Il primo nel 2017, il secondo nel 2019. Arriva adesso il terzo, che salva solo gli abbonamenti base: aumentano, invece, i profili standard e premium.

Chi si abbona oggi per la prima volta avrà una brutta sorpresa, sempre che non scelga il piano base. Ed infatti, è in vigore il nuovo listino prezzi. Ecco quanto costa abbonarsi a Netflix:

Piano Standard passa da 11,99 euro al mese a 12,99 euro al mese;

Piano Premium passa da 15,99 euro al mese a 17,99 euro al mese;

Piano Base 7,99 euro.

Rimane salvo, dunque senza variazioni il piano base da 7,99 euro al mese, che offre però davvero poco: visione solo in SD, definizione standard, con possibilità di vedere film e Serie TV su un solo dispositivo alla volta.

L’abbonamento Standard, che prevede trasmissioni in HD su fino a 2 dispositivi in contemporanea aumenta di 1 euro, passando da 11,99 a 12,99 euro al mese. Il rincaro maggiore, invece, lo si ha per il pacchetto Premium, tra i preferiti da chi ama condividere: 2 euro in più per avere trasmissione in 4K su fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Un portavoce Netflix ha spiegato i motivi del rincaro:

Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze

L’aumento di prezzo già in vigore vale sia per i nuovi, che per i vecchi abbonati, che a partire dal 9 ottobre prossimo inizieranno a ricevere la comunicazione via mail da parte di Netflix sull’incremento del costo.

Come sempre, nel caso un utente non accettasse questo aumento, la possibilità di disdire l’abbonamento è a portata di click, senza alcuna penale.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.