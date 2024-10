Su eBay iPhone 16 al minimo storico, solo 860 €

Pubblicità Su eBay arrivano i primi consistenti sconti su iPhone 16. L’ultimo arrivato in casa Apple grazie ad una promozione e ad un codice lo pagate solo 860 €, 120 euro meno del prezzo di listino Apple. Stiamo parlando dell’ultimo iPhone presentato da Apple, il modello standard da 6,1 pollici, che resta il modello con il maggior pubblico potenziale dovrebbero comprare. iPhone 16 si porta tutto il meglio introdotto da iPhone 15 (Dynamic Island, design con dorso in vetro, fotocamera principale da 48MP, nuovo connettore USB-C). Oltre a questo abbiamo anche le due novità principali di iPhone 16 Pro: il tasto controllo fotocamera e i nuovi stili fotografici. Oltre a questo c’è una fotocamera UltraWide migliorata e in grado di scattare foto macro. Lo sconto di oggi porta iPhone 16 al prezzo più basso di sempre. Il venditore è l’eccellente PC Distribution che offre sempre ottime occasioni. Il venditore italiano, uno dei più affidabili di eBay, sconta iPhone 16 a 905, ma applicando il codice OTTOBREMENO5 nel carrello, il prezzo scende a 860 € Il venditore (Pc Distribution) ha quasi il 100% di feedback positivi. Inoltre, pagando con PayPal, non solo avrete tutte le garanzie del caso, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Per vedere tutti i modelli in sconto, cliccare qui

Offerte Speciali iPhone 15 Pro 512 GB sfida iPhone 16 Pro nel prezzo, minimo storico a 1299€ Su Amazon iPhone 15 Pro scende al minimo storico nella versione da 512GB. Ribasso a 1299 €, risparmio del 14% per una sfida ad iPhone 16 Pro quasi ad armi pari

