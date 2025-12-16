Telegram ora con supporto Passkey, migliora e semplifica la sicurezza

Telegram ha fatto sapere che per l’omonima piattaforma di messagistica è iniziato il roll-out del supporto per le passkey, credenziali molto più sicure rispetto agli SMS o le password e che consentono di proteggersi contro tentativi di phishing e fughe di dati.

Progettate per sostituire le password, le passkey utilizzano Touch ID o “ per la verifica biometrica, e il portachiavi iCloud per la sincronizzazione su iPhone, iPad e Mac con crittografia end-to-end.

Le passkey (create in collaborazione con FIDO Alliance, Google e Microsoft) sono più sicure delle password, perché sono generate in maniera unica per ogni account dal dispositivo dell’utente e sono meno vulnerabili per i tentativi di phishing. Inoltre, funzionano su tutti i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso ID Apple.

Come le password, le passkey sono protette tramite crittografia e archiviate sul portachiavi iCloud, dove non possono essere visualizzate da nessuno (nemmeno da Apple).

Apple integra il supporto alle passkey da iOS 16 e seguenti, iPadOS 16 e seguenti, macOS Ventura e seguenti. Varie aziende hanno già implementato da tempo il supporto a questa tecnologia, inclusa X (Twitter), Google, TikTok, PayPal, eBay, Microsoft e altre ancora.

Le istruzioni per creare e salvare una passkey variano a seconda dell’app, del sito web o del browser ma normalmente queste possono essere attivate dalla schermata di accesso dell’app/sito. Dopo aver creato una passkey per un sito web o per un’app, è possibile utilizzarla ogni volta che si ha bisogno di accedere, utilizzando Face ID o Touch ID per completare l’accesso..

Le chiavi uniche e criptate delle passkey sono memorizzate sul proprio dispositivo, e possono essere sincronizzate con app di gestione password come iCloud, Google e altre. Questo rende le passkey non solo il modo più veloce per accedere, ma anche il più sicuro.

Come creare una passkey su Telegram

Telegram spiega che le passkey funzionano ovunque, in qualsiasi momento, “anche se sei in viaggio, stai passando l’inverno su una spiaggia isolata o il tuo servizio SMS è interrotto”.

Per creare una passkey, su qualsiasi dispositivo, basnada andare da Telegram in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Passkey.

I gestori password come il portachiavi iCloud, Google Password Manager o un altri servizi di terze parti, possono essere usati per eseguire il backup della passkey nel caso in cui dovessimo aggiornare o perdere l’accesso al nostro dispositivo.

Con la passkey attiva è comunque possibile hiedere un codice SMS per effettuare l’accesso; è importante dunque assicurarsi che al proprio account sia associato un numero di telefono aggiornato controllato da noi. Per una sicurezza ancora maggiore, è possibile inserire una password aggiuntiva al proprio account che sarà richiesta ogni volta che effettui l’accesso.

Altre novità

Altra novità riguarda le offerte per l’acquisto di regali quando si visualizza un regalo sul profilo di un utente ora è possibile fare un’offerta per acquistare il regalo con stelle o TON. Gli sviluppatori riferiscono che le offerte regalo “sono protette da Telegram e offrono un modo comodo e sicuro per effettuare vendite dirette su Telegram, mantenendo sia gli acquirenti che i proprietari dei regali al sicuro dalle truffe”.

Altra piccola novità riguarda l’audio nelle storie: quando si pubblica una storia, ora è possibile aggiungere rapidamente l’audio dalla propria playlist del profilo.