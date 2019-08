Netflix firma un contratto stellare con i creatori di Game of Thrones

I creatori di Game of Thrones hanno scelto Netflix: David Benioff e Dan Weiss hanno firmato un contratto con il gigante dello streaming. L’accordo, per scrivere e dirigere nuove serie e film, vale 200 milioni di dollari, una cifra per cui i creatori della serie tv cult hanno deciso di lasciare la HBO, con cui hanno fatto un percorso lungo dieci anni con la serie tv che ha conquistato la critica e il pubblico.

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione online The Hollywood Reporter, i creatori di Game of Thrones sono stati conquistati da Netflix, ma hanno ricevuto offerte anche da Amazon e Disney. A quanto pare Amazon, che ha firmato un accordo a nove cifre con i creatori di Westworld, avrebbe tentato fino all’inizio del 2019, di conquistare Benioff e Dan Weiss.

L’offerta di Netflix ha poi vinto la guerra e il gigante dello streaming ha portato a casa le menti, le idee e la penna del duo. La HBO ha dichiarato subito di non poter competere con le altre società e si è preparata a dare l’addio a Benioff e Weiss.

I creatori di Game of Thrones hanno dichiarato con una nota di aver fatto “con HBO una bellissima gara, per oltre un decennio, e siamo grati a tutti coloro che ci hanno fatto sentire sempre a casa. Negli ultimi mesi abbiamo trascorso molte ore a parlare con Cindy Holland e Peter Friedlander, ma anche con Ted Sarandos e Scott Stuber. Ricordiamo le stesse immagini degli stessi film degli anni Ottanta, adoriamo gli stessi libri, siamo entusiasti delle stesse possibilità di narrazione. Netflix ha costruito qualcosa di sorprendente e senza precedenti e siamo onorati di essere stati invitati a unirci a loro”.

Con questo accordo firmato, ci si dovrà aspettare nei prossimi mesi l’annuncio della produzione di una serie di film e spettacoli realizzati dal duo di Game of Thrones. Le tempistiche potrebbero non essere brevi: Benioff e Weiss stanno scrivendo e producendo una trilogia di Star Wars per Lucasfilm e il primo film della serie è programmato per il 2022.