Netflix, negli USA decollano gli abbonamenti dopo lo stop alla condivisione delle password

A maggio, Netflix ha cominciato a bloccare la condivisione delle password, impedendo l’uso dello stesso profilo al di fuori del proprio nucleo domestico, ora destinato a “un unico nucleo domestico”.

In alcuni paesi Netflix ha accusato il colpo perdendo milioni di abbonati dopo il blocco delle password, così non è accaduto negli USA dove, secondo uno studio dall’istituto di ricerca Antenna, si è registrato un picco di abbonati nei quattro giorni dopo gli annunci delle nuove policy.

Lo riferisce Variety spiegando che il 23 maggio Netflix ha cominciato a inviare mail agli abbonati che condividevano l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico, evidenziando la necessità di comprare utenze extra (o abbonamenti a parte).

Secondo i dati elaborati dall’istituto Antenna, Netflix ha registrato una media di 73.000 nuovi abbonati dal 25 al 28 maggio, una crescita del 102% rispetto ai 60 giorni precedenti. Si tratta di numeri superiori persino a quelli registrati durante i primi lockdown per il COVID-19 a marzo e aprile 2020.

Nel periodo dal 25 al 28 maggio si sono registrati anche annullamenti di abbonamento (un incremento del 25,6% rispetto ai 60 giorni precedenti), un fenomeno che il colosso dello streaming ha riferito agli investitori di avere previsto, evidenziando che le cancellazioni sarebbero state complessivamente inferiori ai nuovi abbonati.

Anche in Italia Netflix il 23 maggio ha cominciato a inviare email agli abbonati che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico, spiegando che l’account è destinato a un unico nucleo domestico, “ovvero a te e a chi vive con te”.

“Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”.

