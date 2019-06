Netflix testa la riproduzione Picture-in-Picture in una finestra del Desktop

Netflix sta testando una funzionalità che permette di riprodurre lo streaming in una finestrella che è possibile lasciare in primo piano sul Desktop mentre l’utente fa altre cose.

Lo riferisce il sito Engadget spiegando che il player pop-up è richiamabile facendo click su una piccola icona che appare quando si naviga con il browser. La finestra che appare può essere ridimensionata e collocata ovunque sullo schermo dell’utente.

La finestra fluttuante è predisposta in modo da rimanere sempre in primo piano rispetto alle altre e può essere chiusa facendo click sulla “x” del player, scegliendo “Torna al browser” o chiudendo la scheda del browser aperta con Netflix. Al momento i sottotitoli non sono supportati.

La funzionalità non è disponibile per tutti perché è in fase di test (così è stato riferito a Engadget). Non è chiaro se e quando sarà disponibile per tutti gli utenti.