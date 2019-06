Apple fornisce assistenza autorizzata tramite Best Buy in USA

Apple fornisce servizio di riparazione attraverso i propri negozi al dettaglio, e in territorio USA è ben radicata, con oltre 250 punti in tutto il territorio. Non sono, però, ancora abbastanza, tanto che la Mela ha stipulato un accordo con i centri Best Buy, colosso nelle vendite al dettaglio, per fornire assistenza tramite questo store terzo. Naturalmente, assistenza autorizzata.

In questo modo la società estende la propria copertura di riparazione ai clienti attraverso partnership terze parti. Al momento, il partner prescelto è Best Buy, con oltre 1.000 punti vendita pronti ad offrire assistenza al dettaglio. Il numero aumenta quando si parla di nuovi tecnici certificati Apple, che sono oltre 7.600. I nuovi centri sono in grado di fornire le riparazioni in giornata per iPhone e altri prodotti Apple.

Si tratta dell’ennesimo atto di fiducia nei confronti di Best Buy, spiega ubergizmo, uno dei principali rivenditori di elettronica nel paese. Anche Samsung offre riparazioni autorizzate per la sua linea di smartphone Galaxy attraverso i negozi Best Buy, e Apple ha deciso di salire sullo stesso carro, sfruttando il peso massiccio del gigante della vendita al dettaglio.

Al momento, naturalmente, si tratta di una iniziativa limitata al solo territorio USA. Chissà se in futuro il colosso deciderà di aprire questa soluzione anche ad altri paesi con altri operatori.