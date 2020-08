NeuralMix PRO su Mac isola voce, parte ritmica e armonica delle canzoni per loop, remix e karaoke

Neural Mix Pro estrae la parte ritmica, strumental e le voci da qualsiasi traccia mettendo in grqdo produttori, DJ e musicisti di creare loop precisi al singoli bit, cambiare e tempo e tonalità e allo stesso tempo rimuovere in tempo reale le parti che non interessano o esaltare quelle che vogliamo riutilizzare. L’opzione di esportazione offline permette di estrarre le parti accappella e strumentali con una elevata qualità del suono.

Particolare attenzione è stata riservata all’esportazione di Loop: vengono individuati automaticamente i punti di inserimento di uscita a seconda delle battute che volete generare e si possono esportare anche le singole parti delle 3 rese disponibili dall’analisi AI: le regioni della traccia o i campioni possono essere ritagliate con precisione ed è disponibile una vasta gamma di formati di esportazione audio.

Se anche non volete usare l’app per le sue capacità di analisi e discretizzazione dei contenuti potete sfruttarla come un potentissimo player audio in grado di cambiare tempo e tonalità del brano ed eliminare la traccia vocale per qualsiasi performance di tipo Karaoke o per esercitarvi con lo strumento preferito.

La gestione del player permette di gestire intere librerie o playlist e di creare una serie di esportazioni in batch di brani senza la parte armomnica, ritmica o vocale.

E’ possibile anche personalizzare la touch bar per l’attivazione e disattivazione al volo delle parti analizzate

Il software è disponibile per Mac OS 10.14 Mojave o superiore ed è scaricabile in versione gratuita con acquisto in-app sullo store Apple a 54,99 Euro.

E’ perfettamente funzionante anche nella versione gratuita e vi permette di valutare le sue potenzialità con qualunque brano presente nella vostra libreria musicale.

Nei nostri primi testi abbiamo rilevato delle ottime capacità di “isolamento” delle parti con qualche problema sulle tracce che hanno un elevato riverbero che tende ad inserirsi nelle parti restanti con un effetto “tunnel” che probabilmente verrà eliminato nelle prossime versione. Fantastica la gestione dei loop che in combinazione con il resto delle capacità rende lo strumento veramente potente.