Netflix cancella la serie sci-fi “Altered Carbon” dopo solo due stagioni

La terza stagione di “Altered Carbon” non ci sarà. Dopo le prime due stagioni della serie sci-fi il gigante dello streaming tv ha deciso di fermare la produzione di “Altered Carbon”. Secondo quanto riportato dalla testata specializzata in show business, Netflix avrebbe chiuso lo show perchè non ha ottenuto i numeri attesi per quanto riguarda il pubblico: le poche visualizzazioni non giustificavano il budget di produzione.

In una stagione molto positiva per Netflix, l’addio a questa serie di fantascienza è una nota negativa, che deluderà i fan del cyberpunk e gli appassionati dello show. Questa cancellazione arriva dopo lo stop ad altre produzioni Netflix come “The Society” e “I am not okay with this”.

Netflix ha comunque rilasciato la seconda stagione della serie tv, che vedeAnthony Mackie nei panni del protagonista Takeshi Kovacs, a febbraio dopo un intervallo di quasi due anni dalla prima stagione, approdata sulla piattaforma di tv online nel 2018. A marzo è stato reso disponibile anche uno spin-off dell’anime “Altered Carbon: Resleeved”.

Creata da Laeta Kalogridis, “Altered Carbon” è tratta dal romanzo cyberpunk Bay City(Altered Carbon) di Richard K. Morgan. Ambientata nell’anno 2384, in un mondo in cui l’identità umana può essere codificata come I.D.U. (Immagazzinamento Digitale Umano) e caricata su una “pila corticale” inserita chirurgicamente nella colonna vertebrale, e trasferito da un corpo all’altro. Questo permette agli esseri umani di sopravvivere alla morte fisica facendo in modo che i ricordi e la coscienza siano “inseriti” in nuovi corpi, che vengono considerati come mere custodie della mente.

Netflix è ancora forte del successo ottenuto in questo 2020 segnato dalla pandemia da Coronavirus e di conseguenza, da una crescita del numero di abbonati (si parla di streaming tv e quarantena in questo articolo di Macitynet).

Il gigante dello streaming ha annunciato a metà luglio – poco prima di rendere pubblica la decisione sul film più costoso di Netflix, “The Grey Man” interpretata da Ryan Gosling e Chris Evans e con un budget di 200 milioni di dollari – di aver raggiunto i 10 milioni di abbonati nell’ultimo trimestre e 26 milioni nella prima metà del 2020.