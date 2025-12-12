Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico

Kioxia Corporation, azienda giapponese specializzata in soluzioni di memoria, ha annunciato lo sviluppo di transistor a canale a semiconduttore di ossido altamente impilabili che consentiranno l’implementazione pratica di memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico.

Questa tecnologia è stata presentata al IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) che si è svolto a San Francisco, USA, il 10 dicembre, e che potenzialmente riduce il consumo energetico in un’ampia gamma di applicazioni, compresi server di intelligenza artificiale e componenti IoT.

Nell’era dell’AI, cresce la domanda di memoria DRAM con maggiore capacità e consumo energetico ridotto, in grado di elaborare grandi quantità di dati. La DRAM tradizionale sta raggiungendo limiti fisici nello scaling delle celle di memoria, spingendo le ricerche nello stacking 3D delle celle di memoria per offrire capacità aggiuntiva. L’uso di singoli cristalli di silicio per i transistor consente a quanto pare di aumentare la densità di archiviazione e ridurre i consumi.

All’IEDM dello scorso anno, Kioxia aveva annunciato lo sviluppo dell’Oxide-Semiconductor Channel Transistor DRAM (OCTRAM), tecnologia che sfrutta una struttura delle celle di memoria in cui i transistor (a ossido-semiconduttore a forma di cilindro) sono disposti verticalmente, permettendo di ridurre la superficie del die del 30% rispetto alla tecnologia DRAM.

La nuova tecnologia impila sottili pellicole di ossido di silicio e nitruro di silicio, sostituendo la regione di nitruro di silicio grazie alle proprietà di composti InGaZnO, sigla che sta per indio (In), gallio (Ga), zinco (Zn) e ossigeno (O).

Senza entrare troppo i tecnicismi, Kioxia riferisce di notevoli vantaggi in termini di consumi e nella disposizione dei transistor.

Kioxia è nota per le memorie NAND; si occupa di ricerca e sviluppo e propone con il suo brand SSD, schede di memoria microSD, SD, chiavette, ecc.

Da alcuni mesi si registra una impennata nei prezzi delle memorie DRAM e NAND flash, vendute in grandi quantità ai colossi del mondo IT per le per infrastrutture AI e cloud computing, sottraendo la disponibilità al mercato consumi.