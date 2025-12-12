Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico
Hardware e Periferiche

Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico

Di Mauro Notarianni
Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico - macitynet.it
Immagine di Kioxia Corporation

Kioxia Corporation, azienda giapponese specializzata in soluzioni di memoria, ha annunciato lo sviluppo di transistor a canale a semiconduttore di ossido altamente impilabili che consentiranno l’implementazione pratica di memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico.

Questa tecnologia è stata presentata al IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) che si è svolto a San Francisco, USA, il 10 dicembre, e che potenzialmente riduce il consumo energetico in un’ampia gamma di applicazioni, compresi server di intelligenza artificiale e componenti IoT.

Nell’era dell’AI, cresce la domanda di memoria DRAM con maggiore capacità e consumo energetico ridotto, in grado di elaborare grandi quantità di dati. La DRAM tradizionale sta raggiungendo limiti fisici nello scaling delle celle di memoria, spingendo le ricerche nello stacking 3D delle celle di memoria per offrire capacità aggiuntiva. L’uso di singoli cristalli di silicio per i transistor consente a quanto pare di aumentare la densità di archiviazione e ridurre i consumi.

All’IEDM dello scorso anno, Kioxia aveva annunciato lo sviluppo dell’Oxide-Semiconductor Channel Transistor DRAM (OCTRAM), tecnologia che sfrutta una struttura delle celle di memoria in cui i transistor (a ossido-semiconduttore a forma di cilindro) sono disposti verticalmente, permettendo di ridurre la superficie del die del 30% rispetto alla tecnologia DRAM.

La nuova tecnologia impila sottili pellicole di ossido di silicio e nitruro di silicio, sostituendo la regione di nitruro di silicio grazie alle proprietà di composti  InGaZnO, sigla che sta per indio (In), gallio (Ga), zinco (Zn) e ossigeno (O).

Senza entrare troppo i tecnicismi, Kioxia riferisce di notevoli vantaggi in termini di consumi e nella disposizione dei transistor.

Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico - macitynet.it
Immagine di Kioxia Corporation
Kioxia, una tecnologia per memoria DRAM 3D ad alta densità e basso consumo energetico - macitynet.it
Immagine di Kioxia Corporation

Kioxia è nota per le memorie NAND; si occupa di ricerca e sviluppo e propone con il suo brand SSD, schede di memoria microSD, SD, chiavette, ecc.

Da alcuni mesi si registra una impennata nei prezzi delle memorie DRAM e NAND flash, vendute in grandi quantità ai colossi del mondo IT per le per infrastrutture AI e cloud computing, sottraendo la disponibilità al mercato consumi.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Apple nel mirino della Commissione della concorrenza in Svizzera per l’NFC di iPhone
Articolo successivo
Nuclear per Mac vi fa ascoltare musica da YouTube senza passare dal browser

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.