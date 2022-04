Niente conferenza per gli sviluppatori F8 di Meta quest’anno

Meta non ospiterà la sua conferenza F8, e questa volta non è a causa della pandemia. La società madre di Facebook ha rivelato che “non terrà” F8 nel 2022 mentre si riorganizza per “costruire il metaverso”.

Invece che ospitare l’evento per sviluppatori, Meta si affiderà a Conversations (il suo primo evento di messaggistica aziendale), Connect e altre presentazioni degli sviluppatori che si terranno per nel resto dell’anno.

Ricordiamo che la società non tiene una conferenza F8 dal vivo dal 2019. Sia F8 2020 che 2021, infatti, si sono svolte in versione solo solo online, a causa del COVID-19. Tuttavia, questa non è la prima volta che Meta salta del tutto l’F8. Ed infatti, i più attenti ricorderanno che il network non ha tenuto conferenze nel 2009, nel 2012 e, più di recente, nel 2013.

Ad ogni modo, la mancata conferenza F8 di quest’anno non coglie proprio di sorpresa. So tratta quasi di una mossa aspettata da parte della società. Facebook si è rinominata in Meta solo a ottobre e la società è ancora nei primi mesi per definire la sua visione del metaverso e creare strumenti pertinenti.

Il no-show di F8 2022 potrebbe dare a Meta più tempo per presentare una strategia più chiara, per non parlare della creazione di tecnologia di realtà aumentata e realtà virtuale che potrà presentare ai creatori a breve.

Se volete ricordare cosa Facebook ha presentato all’ultimo F8 online, tenutosi il 2 giugno dello scorso anno, il link da seguire è direttamente questo.