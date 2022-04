Su Apple TV+ è in arrivo Constellation, nuovo thriller psicologico

Apple ha confermato l’arrivo su Apple TV+ di “Constellation”, una serie cospirazionista e un thriller psicologico che vede tra i protagonisti Noomi Rapace (“Millennium – Uomini che odiano le donne” e “You Won’t Be Alone”) e il candidato agli Emmy Award Jonathan Banks (“Mudbound”, “Breaking Bad”, “Better Call Saul”). La serie è stata creata e scritta da Peter Harness (“La guerra dei mondi” “Doctor Who”, “Wallander”). La regia è stata assegnata alla candidata agli Emmy Award Michelle MacLaren (“Shining Girls, “The Morning Show,” “Breaking Bad”).

“Constellation” vede Rapace nel ruolo di Jo, una donna che ritorna sulla Terra dopo un disastro avvenuto spazio, per poi scoprire che parti essenziali della sua vita sembrano mancare. Apple parla di un’avventura spaziale ricca di azione, una esplorazione dei lati scuri della psicologia umana, della disperata ricerca di una donna per fare emergere la verità sul suo viaggio nello spazio per cercare di recuperare ciò che ha perduto.

La serie è co-prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV; i produttori esecutivi sono: David Tanner (“Small Axe”), Tracey Scoffield (“Small Axe”), Caroline Benjo (“No Man’s Land”), Simon Arnal (“No Man’s Land”), Carole Scotta (“No Man’s Land”) e Justin Thomson (“Liaison”). MacLaren ha diretto i primi due episodi ed è il produttore esecutivo insieme a Rebecca Hobbs (“Shining Girls”) e alla co-produttrice esecutiva Jahan Lopes per MacLaren Entertainment.

La serie in questione è la terza collaborazione di Apple TV+ con MacLaren, che ha diretto ed è stato produttrice esecutiva delle serie Apple Original “Shining Girls” e “The Morning Show”.

