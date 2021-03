La conferenza Facebook F8 2021 si svolge il 2 giugno

L’anno scorso è stata cancellata per i timori dovuti alla pandemia: quest’anno ritorna anche se con una assenza rilevante: il colosso dei social network annuncia che la conferenza annuale Facebook F8 2021 sarà un evento solo online che si svolgerà mercoledì 2 giugno. Per la prima volta spicca l’assenza di un keynote di apertura tenuto da Mark Zuckerberg. Al suo posto sul palco ci sarà invece Kostantinos Papamiltiadis, vicepresidente platform partnership di Facebook.

L’assenza di un keynote di Mark Zuckerberg è stata interpretata come un possibile segnale di un evento sottotono, con la previsione di poche novità soprattutto sul versante consumer. Ma occorre rilevare che Facebook ha precisato che l’assenza dal Keynote non significa che Zuckerberg non parteciperà all’evento anzi, il CEO potrebbe infatti intervenire in altri momenti della presentazione.

Per richiamare l’attenzione degli sviluppatori e coinvolgerli nelle novità di Facebook in arrivo, Papamiltiadis assicura un ritorno alle origini, ribattezzando l’evento Facebook F8 Refresh 2021 «Un luogo dove celebrare, ispirare e aiutare gli sviluppatori a crescere». Il dirigente aggiunge «Il nostro palco virtuale sarà aperto agli sviluppatori di tutto il mondo e trasmesso in live streaming sulla nostra pagina Facebook per sviluppatori il 2 giugno». Gli sviluppatori interessati possono iscriversi da questa pagina per essere avvisati quando si apriranno le registrazioni.

Per quanto concerne le novità in arrivo sono attesi annunci su tutti i numerosi fronti sui quali il social è attivo, quindi con aggiornamenti non solo per Facebook ma anche per Instagram, WhatsApp e Oculus. Tra gli altri argomenti più gettonati che probabilmente verranno discussi sono incluse le principali sfide che il colosso sta affrontando, come la moderazione di post e messaggi, oltre che investimenti e sviluppi per realtà virtuale e aumentata.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagramsono disponibili ai rispettivi collegamenti.