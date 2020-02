Facebook cancella la conferenza F8 per Coronavirus, timori per Apple WWDC 2020

Il Mobile Congress MWC 2020 di Barcellona è stata la prima grande manifestazione IT cancellata per i timori di Coronavirus, ma potrebbe essere solo l’inizio: nelle scorse ore Facebook ha annunciato la cancellazione di F8, la conferenza mondiale degli sviluppatori, in assoluto uno degli eventi più importanti dell’anno per il colosso dei social.

Facebook F8 avrebbe dovuto svolgersi il 5 e 6 maggio presso il McEnery Convention Center di San Jose in California, la stessa location che negli ultimi anni Apple impiega per la sua conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC. Nonostante manchino ancora circa due mesi alla data stabilita, il social guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di cancellare ugualmente l’evento senza attendere ulteriori sviluppi sull’epidemia e possibili miglioramenti, come in effetti si sta registrando in Cina dove tutto è cominciato.

Le notevoli somiglianze tra Facebook F8 e Apple WWDC 2020, per location, affluenza di sviluppatori da ogni parte del globo e anche per le tempistiche, l’evento Apple di solito si svolge a giugno, solleva timori che Cupertino potrebbe decidere allo stesso modo cancellando la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple.

La cancellazione di Facebook F8 per coronavirus è stata annunciata con un post pubblicato nelle scorse ore «Questa è stata una decisione difficile da prendere – F8 è un evento incredibilmente importante per Facebook ed è uno dei nostri modi preferiti per celebrare tutti voi da tutto il mondo – ma dobbiamo dare priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri partner di sviluppo, dipendenti e tutti coloro che contribuiscono a F8. Abbiamo esplorato altri modi per mantenere la parte di F8 di persona, ma per noi è importante ospitare un evento inclusivo e non era giusto avere F8 senza i nostri sviluppatori internazionali presenti». Il piano alternativo del social prevede la programmazione di venti locali, video e presentazioni in streaming online.

Nel frattempo anche la conferenza Game Developer Conference che si svolge a marzo a San Francisco sta subendo quanto già accaduto a MWC 2020: gli organizzatori per il momento dichiarano che l’evento ci sarà, ma un numero crescente di società partecipanti si sta ritirando. Tra queste spiccano Sony, Electronic Arts, Unity, Facebook, Kojima Productions e ultima in ordine di tempo anche Microsoft.

