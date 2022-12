Niimbot D110, etichettatrice portatile con stampa personalizzata via app

Con un’etichetta adesiva si può facilmente assegnare il proprietario a qualsiasi oggetto, oppure si possono aggiungere le caratteristiche di un prodotto in esposizione. Quale che sia il caso, con Niimbot D110 è possibile stamparne al volo di personalizzate e approfittando dell’offerta in corso si spendono solo 24,48 €.

Cos’è

Si tratta di una piccola stampante termica senza fili che per l’appunto è in grado di creare etichette in pochi secondi. Uno dei punti di forza è nell’app, tramite cui poter personalizzarne l’aspetto disegnando la trama e digitandone i testi scegliendo vari font.

Caratteristiche tecniche

L’app si chiama NIIMBOT ed è disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e sul Play Store per i telefoni Android e si collega alla macchina tramite Bluetooth. Può stampare testi, immagini, barcode e QRcode, adattando quindi il contenuto in base al contesto in cui si riveleranno poi utili le etichettature.

Particolarmente piccola (misura circa 10 x 7 x 3 centimetri), è alimentata da una batteria da 1.200 mAh che si ricarica tramite presa USB-C in 3-4 ore. Inoltre trattandosi di una stampante termica, non usa inchiostri ma sono le etichette ad essere “speciali” (in confezione c’è un rotolo in omaggio per usarla fin da subito).

Le etichette resistono all’acqua, agli oli e alle abrasioni, e la soluzione collante adoperata è particolarmente forte, quindi sarà poi difficile rimuoverle.

Cosa ci si può fare

Una stampante di questo tipo può essere utile alle piccole attività artigianali che vogliono aggiungere il nome o il prezzo degli oggetti costruiti che mettono in vendita, oppure ad esempio a una pasticceria che vuole etichettare l’incarto dei dolci con gli ingredienti o una profumeria che intende applicare alcuni dettagli sulle varie fragranze esposte al retro delle bottigliette di vetro esposte in vetrina.

Ma può essere utile anche in ufficio o a scuola per etichettare dispositivi e oggetti personali dei dipendenti e degli studenti come le molle fermacarte, i raccoglitori e i cestelli dei giocattoli all’asilo, oppure in casa per appuntare sul vaso i nomi delle varie piante o per etichettare i barattoli dei vari ingredienti.

La promozione

Chi intende acquistare la piccola stampante termica senza fili Niimbot D110 al momento come dicevamo la trova in offerta al 36%: invece di 38,26 € è possibile comprarla per 24,48 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.