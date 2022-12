Apple TV plus, il film di Natale Spirited è il più visto di sempre

La commedia musicale natalizia Spirited, un particolare riadattamento dell’intramontabile Canto di Natale di Charles Dickens disponibile sul servizio Apple TV+, è diventata l’Apple Original Films più popolare di sempre: Apple non ha pubblicato il numero degli spettatori, ma è stato semplicemente Ryan Reynolds, uno dei due attori principali, a scriverlo su Twitter allegando un fotogramma della pellicola.

Spirited: i traguardi già raggiunti

A un mese dall’uscita, il film Spirited continua a dominare la classifica dei più popolari della piattaforma e probabilmente continuerà a registrare numeri importanti durante il periodo natalizio.

Secondo le indiscrezioni anche il film drammatico Emancipation in cui Peter (Will Smith) è uno schiavo in fuga da una piantagione della Louisiana dopo aver rischiato di essere ucciso a colpi di frusta da uno dei suoi sorveglianti, starebbe andando bene, tanto che in appena una settimana dalla sua uscita avrebbe già portato il 27% di nuovi spettatori su Apple TV+.

Buoni anche i risultati del documentario Selena Gomez: My Mind & Me, in onda dal 2 novembre, diventato il titolo più popolare di Apple TV+ tra i giovani adulti.

La materia prima per il prossimo anno

Anche se al momento sembra improbabile che Apple ottenga una nomination per il miglior film agli Oscar 2022, la sua lista di progetti cinematografici in corso la prepara bene per il 2023. Per il prossimo anno sono infatti in cantiere diversi importanti progetti cinematografici tra cui Argylle (con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard e Dua Lipa nel cast), Tetris (con Taron Egerton), Napoleon (con Joaquin Phoenix e la direzione di Ridley Scott) e Ghosted (con Chris Evans e Ana de Armas).

Tra i principali contendenti per la corsa agli Oscar del 2023 ci dovrebbe essere anche l’epopea di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, costata oltre 200 milioni di dollari.

Comunque, c’è già un record

Che l’azienda ci tiene a primeggiare è cosa nota e i premi non si sono fatti certo attendere: Apple TV+, disponibile da novembre 2019, è già diventato il primo servizio televisivo in streaming a vincere l’ambito premio Oscar per il miglior film con CODA.