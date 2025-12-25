Tim Cook ha raddoppiato il suo investimento in Nike

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha comprato circa 3 milioni di dollari di azioni Nike, raddoppiando la sua quota di investimenti nella multinazionale produttrice di abbigliamento sportivo.

Lo riferisce Reuters spiegando che la mossa evidenzia fiducia nelle strategie del CEO di Nike, Elliott Hill.

Nel secondo trimestre fiscale Nike ha visto un calo dei margine lordo dovuto all’aumento dei dazi in Nord America ma Hill ha parlato di “Un percorso in ripresa”, con “progressi” in aree nelle quali è stata data priorità, e “scelte” che dovrebbero “guidare la crescita e la redditività a lungo termine”.

Dalla documentazione obbligatoria per l’acquisto di titoli, si evince che il 22 dicembre Cook ha comprato 50.000 azioni di classe B al prezzo medio di 58,97$ per azione, per un investimento totale di 2,95 milioni di dollari. Dalla documentazione si evince inoltre che Cook ora possiede 105.480 azioni Nike, un investimento di circa 6 milioni di dollari.

L’effetto Cook spinge Nike

Come accennato, l”operazione di Cook arriva in un momento delicato per il gruppo dell’abbigliamento sportivo, reduce da margini trimestrali più deboli e vendite stagnanti in Cina. Dalla pubblicazione dei risultati del 18 dicembre, il titolo ha perso quasi il 13%.

Dopo l’indiscrezione dell’acquisito del titolo da parte di Cook, le azioni Nike sono salite del 2% nelle contrattazioni pre-market di Wall Street,

Cook, lo ricordiamo, è nel consiglio di amministrazione di Nike dal 2005 e nel 2016 è stato nominato “lead independent director” dell’azienda, una figura di collegamento con gli azionisti, un canale alternativo e indipendente con il con il presidente, l’amministratore delegato o il direttore finanziario.

Per diversi anni il CEO di Apple è stato un membro del consiglio di amministrazione di Nike, una presenza importante in grado di influenzare positivamente i rapporti tra le due multinazionali. Cook ha guidato la commissione per gli indennizzi di Nike, ha partecipato alle nomine e fatto parte della struttura che si occupa della governance di impresa.