il mio iPhoneInternet

Nel Regno Unito vogliono obbligare Apple e Google a rendere inservibili i telefoni rubati

Di Mauro Notarianni
Un iPhone rubato ha permesso di smantellare una rete di ladri di smartphone - macitynet.it
Immagine creata con Microsoft Designer

L’ex capo della polizia metropolitana britannica appoggia una proposta legislativa che dovrebbe obbligare Apple e Google a bloccare i telefoni segnalati ai produttori come rubati.

Lo riferisce The Telegraph spiegando che Lord Hogan-Howe, dal 2011 al 2017 a capo del del Met, sostiene l’emendamento alla Camera dei Lord che prevede modifiche alla legislazione vigente e che obbligherebbe i produttori di dispositivi a impedire il funzionamento di servizi chiave quando i telefono sono segnalati come rubati.

Il sostegno all’iniziativa avviene in un contesto di crescente pressione verso Apple e Google affinché contribuiscano a contrastare il fenomeno dei furti di smartphone.

L’emendamento proposto da Lord Jackson di Peterborough, membro dei conservatori, implicherebbe l‘obbligo per le aziende di bloccare sui dispositivi rubati l’accesso a servizi quali l’App Store e lo storage sul cloud, rendendoli meno “appetibili” per i ladri.

The Telegraph riferisce che la norma proposta prevede per i produttori l’obbligo di gestire una sorta di registro dei dispositivi segnalati come rubati, informazioni da trasmettere alla polizia e alla National Crime Agency.

A giugno di quest’anno alcuni parlamentari del Regno Unito hanno accusato Apple e Google di trarre profitto dai furti, ideati secondo la polizia da bande criminali che operano in Gran Bretagna, Algeria e Cina.

Solo nel 2024 80.000 telefoni rubati a Londra

Nel 2024 solo a Londra sono stati rubati 80.000 telefoni, in crescita rispetto ai 64.000 telefoni rubati nel 2023. Il valore dei dispositivi rubati corrisponde a circa 20 milioni di sterline, e la maggior parte di questi sono iPhone.

Al comitato scientifico e tecnologico della camera dei Comuni la Metropolitan police ha riferito che impedire l’accesso ai servizi cloud renderebbe meno “smart” i dispositivi, elemento che consentirebbe di ridurre il valore sul mercato, rendendoli meno “interessanti” per i criminali.

“Apple e Google continuano a realizzare profitti e continuano a vendere telefoni perché questi telefoni non sono rimossi dai loro sistemi”, afferma Martin Wrigley, membro liberaldemocratico del comitato. “Voi compagnie lo dovete fare per i clienti in tutto il mondo, implementandolo immediatamente. Senza se e senza ma, bisogna farlo e basta”.

“Commenti del genere sono tipici dei politici che non sembrano comprendere la complessità di determinate imposizion”i, hanno riferito portavoce di Apple e Google. Gary Davis, direttore senior in ambito normativo e legale per conto della Mela, che sottolinea: “Non ritengo che stiamo approfittando della situazione. È necessario confutare l’ipotesi che trarremmo beneficio per quanto può accadere ad utenti che già patiscono l’evento traumatico del loro telefono rubato”, spiegando che Apple ha investito centinaia di milioni di dollari per implementare specifiche funzionalità di protezione.

La nostra esperienza

A questo indirizzo trovate un resoconto di quanto capitato al nostro redattore Matteo Discardi dopo il furto dell’iPhone. Qui dei suggerimenti su come proteggere l’iPhone se lo schermo era sbloccato.

Ultimi articoli

