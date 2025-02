Nikon COOLPIX P1100 ha l’occhio lungo, zoom 125x e focale fino a 3.000 mm

Pubblicità

C’è una nuova Travel Zoom capace di scattare foto con uno zoom equivalente ad un 3.000 mm su Full Frame: è la Nikon COOLPIX P1100 che va a sostituire la P1000 lanciata quasi sette anni fa e si posiziona senza grossi indugi tra le migliori soluzioni per chi vuole poter passare dal grandangolo al supertele con un’unica fotocamera e senza dover mai intercambiare l’obiettivo.

Certo la qualità non sarà mai quella che si può ottenere con una reflex professionale, ma l’escursione focale è incredibile e i risultati che si ottengono con quest’ultimo modello possono essere più che soddisfacenti per molti.

Per farsi un’idea, un paragone

Pensate che se volessimo scegliere una DSLR, per un obiettivo a focale fissa da 1.200 mm dovremmo spendere non meno di 20.000 € (comprandolo nuovo) e dovremmo poi convivere con un bestione da almeno 50 cm di lunghezza e con un peso che supera i 3 chilogrammi.

La nuova Nikon COOLPIX P1100 invece usa un obiettivo zoom equivalente a un 24-6000 mm su Full Frame, pesa un chilo e mezzo e misura 18 x 15 x 12 cm circa con l’ottica regolata alla focale minima. E dovrebbe costare intorno ai 1.199 €.

Come dicevamo il confronto con una reflex non ha neppure senso perché stiamo parlando di qualità e investimenti completamente diversi per due prodotti che, tolte le eccezioni, interessano due ben distinte categorie di utenti. Chi si guadagna il pane con la fotografia per quanto riguarda la DSLR, e il resto del mondo se invece pensiamo alla nuova Nikon COOLPIX P1100.

Specifiche tecniche

Lo zoom ottico è un 125x quindi copre una gamma focale che va dal 24 mm al 3.000 mm, ma col Dynamic Fine Zoom si può estendere il range dello zoom fino a un impressionante 250x equivalente a 6.000mm.

Datosi che la fotocamera non è ancora uscita non ci sono esempi disponibili per valutare i miglioramenti rispetto al modello P1000; ma per farsi un’idea dello zoom, vi suggeriamo di guardare proprio un video come quello allegato qui sotto registrato appunto con la precedente P1000 che pure raggiunge i 250x col DFZ:

La qualità delle immagini è supportata dal processore Nikon EXPEED che lavora insieme all’obiettivo NIKKOR promettendo scatti sempre nitidi anche quando si utilizza lo zoom a piena potenza.

La stabilizzazione dell’immagine è assicurata dal sistema Dual Detect Optical VR, che compensa fino a 4 stop di vibrazioni riducendo gli effetti di mosso durante le riprese a mano libera anche con zoom estremi.

Per quanto riguarda i video, supporta la registrazione in 4K UHD/30p con la possibilità di salvare singoli fotogrammi in modo da estrapolare momenti perfetti da un video in movimento, molto utile ad esempio per documentare eventi come il volo degli uccelli o le fasi di un’eclissi.

A tal proposito facciamo notare che ci sono alcune modalità che per l’appunto migliorano l’uso della fotocamera in specifici contesti. Ad esempio con la modalità Moon si riesce a fotografare molto bene la Luna; la modalità Fireworks invece è fatta apposta per cogliere l’attimo coi fuochi d’artificio. E per gli appassionati di fotografia naturalistica c’è la modalità Birdwatching che consente di selezionare l’area di messa a fuoco in modo molto preciso.

Disponibilità e prezzo

Nikon COOLPIX P1100 arriverà sul mercato il 28 Febbraio e il prezzo, non ancora ufficialmente annunciato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.199 €.