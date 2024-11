Sconti Philips Hue al Black Friday, il secondo pezzo è scontato al 40%

Pubblicità

Su Amazon potete comprare due prodotti della serie Philips Hue e il secondo lo pagate il 40% in meno. La promozione è stata lanciata in occasione del Black Friday e vi permette di rendere l’illuminazione della vostra casa un po’ più Smart risparmiando più del solito.

Vi basta infatti scegliere due prodotti, anche scontati, e ottenete un ulteriore ribasso al momento del pagamento, ma attenzione: devono essere due confezioni dello stesso prodotto e non due distinti prodotti della serie Philips Hue, altrimenti l’offerta non si applica.

Un esempio? potete comprare due confezioni delle strisce LED in vendita a 25 € l’una e anziché spendere 50 € una delle due vi verrà scontata del 40%; perciò anziché pagarla 25 € vi costerà 15 €, di conseguenza il totale della spesa sarà di 40 €. Non funzionerà se sceglierete una striscia LED e una lampadina, per dire.

Purché siano due prodotti identici della stessa linea, anche già in sconto, in queste ore l’azienda vi offre un bel risparmio su lampadine, i bridge, le prese, le lampade, gli interruttori, i lampadari, gli alimentatori e tutti gli altri prodotti Smart della gamma Philips Hue che trovate segnalati in questa pagina.

L’offerta comprende anche i kit come lo Starter che comprende tre lampadine, un bridge e un interruttore tramite cui poter rendere facilmente domotica la propria abitazione, il che diventa particolarmente interessante visto l’ammontare del ribasso in questa occasione.

Come funziona

Funziona così:

Aggiungete al carrello i due prodotti interessati presenti in questa pagina utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o selezionando Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche; Abbiate cura di selezionare due confezioni dello stesso prodotto, altrimenti lo sconto non si applica; Quando avete finito di fare acquisti, selezionate Vai al carrello; Se idonei, lo sconto del 40% sul secondo pezzo verrà applicato automaticamente al momento del pagamento.

Nella pagina di selezione dei prodotti l’interfaccia è anche configurata a puntino segnalandovi in verde quando avete correttamente inserito i due prodotti nel carrello, così avete già una certezza in più circa l’applicazione dell’offerta. Procedendo poi al carrello, nel riepilogo ordine troverete indicato l’ammontare dello sconto.

Cos’altro è importante sapere

I termini della promozione sono sovrapponibili a quelli delle altre offerte generalmente lanciate da Amazon. Ovvero:

Resta valida fino al 2 Dicembre salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili;

salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili; si applica esclusivamente ai prodotti venduti e spediti da Amazon ;

; sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, quindi occhio a queste informazioni quando pescate tra i prodotti presenti nella pagina;

i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, quindi occhio a queste informazioni quando pescate tra i prodotti presenti nella pagina; i prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo.

Consigli sugli acquisti

Accedendo alla pagina promozionale potete fare da soli sfogliando il catalogo e selezionando i due prodotti Philips Hue da aggiungere al carrello: qui di seguito comunque ve ne segnaliamo alcuni dei più interessanti che fanno parte di questa promozione.