Nikon, Olympus, Fuji e Joby: l’attrezzatura fotografica è in sconto su Amazon

E’ il momento giusto per cambiare il corredo fotografico o arricchire quello già esistente: su Amazon trovate decine di soluzioni in sconto fino al 29%. I marchi più gettonati sono Olympus, Nikon, Joby e Fujifilm. Tra le tante trovate in sconto le compatte digitali di Nikon, come la Coolpix W150 che per altro è progettata per resistere ad acqua e urti e si può quindi utilizzare senza problemi perfino al mare. In alternativa c’è la Fuji FinePix XP140 che presenta caratteristiche simili.

Chi cerca invece qualcosa di più impegnativo può acquistare la mirrorless E-M5 Mark III, mentre se si sposta l’attenzione verso l’ecosistema Fujifilm, tra le migliori offerte del momento spicca lo sconto sulle X-T3 e X-T30, magari da affiancare all’ottimo obiettivo a focale fissa FUJINON XF 23mm F2 R WR e allo zoom FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR. Ottimo anche lo sconto sulla Fujifilm X-Pro 3, dotata di un sensore X-Trans CMOS 4 da 26 MP, mirino ibrido, schermo LCD da 3″ ribaltabile e capacità di registrazione dei video in 4K a 30 fps.

Di Joby sono invece ottime le offerte sui cavalletti da viaggio Gorillapod, con testa a sfera e portata massima fino a 5 Kg, quindi molto comodi anche con attrezzatura abbastanza grande ed ingombrante come può esserlo ad esempio un corredo composto da DSLR Full Frame e ottiche di qualità al seguito. Chi possiede una fotocamera Sony invece può approfittare dell’offerta su un flash compatibile con gran parte delle fotocamere di questa azienda. In promozione sono anche presenti i pacchetti di pellicole Fuji Instax Mini in confezione da 50 nel formato 46 x 62 millimetri.

Trovate comunque l’elenco completo delle migliori offerte attualmente attive su Amazon sui prodotti a marchio Nikon, Olympus, Fujifilm e Joby direttamente qui sotto:

