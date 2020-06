Bang & Olufsen produrrà accessori Xbox ufficiali

Quando si parla di periferiche per il mondo videoludico è facile imbattersi in accessori dotati di numerosi led RGB, che risultano accattivanti per i giocatori, mentre sembrano risultare di difficile reperimento periferiche più eleganti e discrete: in molti saranno contenti di sapere che presto non sarà così, perché il noto marchio audio Bang & Olufsen sta lavorando ad accessori Xbox ufficiali, così presto entrerà per la prima volta nel mercato dei videogiochi.

La società ha dichiarato su Twitter che sta lavorando con Microsoft per sviluppare accessori ufficiali per la console Xbox, anche se ancora non ha rilevato ufficialmente di cosa si tratti. Non è difficile pensare, però, che si tratti di accessori audio, dunque altoparlanti o cuffie, considerando il background audio dell’azienda.

Secondo Christoffer Poulsen, vicepresidente di Bang & Olufsen, la tecnologia è notevolmente migliorata nei giochi e il miglioramento dell’esperienza audio offre un posto in cui svolgere un ruolo chiave. Entrando nel settore dei videogiochi, la società potrà offrire prestazioni audio di qualità superiore, avvolgendole in un design certamente nuovo, perché nuovo sarà il contesto in cui Bang & Olufsen dovrà operare. Il dirigente non offre ulteriori precisazioni sulle novità in cantiere da Bang & Olufsen per gli accessori Xbox ufficiali, ma precisa che presto ci saranno annunci al riguardo.

Ciò detto, lo storico marchio danese non è esattamente noto per la creazione di hardware a prezzi accessibili, e dunque non ci sarà da stupirsi se questi accessori Xbox ufficiali finiranno per risultare molto costosi. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bang & Olufsen sono disponibili a partire da questa pagina, invece per tutte le notizie di macitynet che parlano di videogiochi si parte da questa pagina.