Nikon Z 50, la prima mirrorless APS-C della serie Z

Nikon ha fatto il suo ingresso nel mondo delle mirrorless con il sistema Z che fino ad oggi proponeva soltanto fotocamere con sensore Full Frame. Fino ad oggi, dicevamo, perché ora si aggiunge Nikon Z 50, la prima mirrorless di questa serie ma in formato DX.

Questa nuova fotocamera eredita dalle Z7 e Z6 di Nikon l’innesto a baionetta Z-Mount – supporta anche l’adattatore baionetta Nikon FTZ per utilizzare così gli obiettivi NIKKOR con innesto a baionetta F-Mount – e il sistema di autofocus AF ibrido con 209 punti AF sul sensore che coprono circa il 90% dell’inquadratura ma, come dicevamo, è dotata di sensore CMOS APS-C da 20.9 MP con processore di immagine EXPEED 6.

A completare le tecnologie c’è il sistema Eye-Detection AF per facilitare la messa a fuoco nei ritratti mentre la velocità di scatto continua fino a 11 fps (con AF/AE) permette alla fotocamera di immortalare anche le scene in movimento.

Nikon Z50 utilizza un mirino elettronico con 2360k punti e uno schermo touchscreen inclinabile di tipo LCD con 1.040k punti e promette fotografie di ottima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all’ampio intervallo di sensibilità ISO da 100 a 51.200 e autofocus fino a -4 EV.

Con corpo in lega di magnesio, è munita anche di flash a sollevamento e di una modalità silenziosa per mettere a fuoco e scattare quando c’è bisogno di essere discreti e può registrare video in 4K/UHD a 25/30p oppure in slow motion in Full HD. Non mancano ovviamente i chip WiFi e Bluetooth per collegarsi ai dispositivi tramite l’app Nikon SnapBridge agevolando la condivisione e l’archiviazione di foto e filmati.

Insieme alla Nikon Z 50 l’azienda ha annunciato anche i primi due obiettivi DX compatibili, ovvero lo zoom grandangolare NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR e il teleobiettivo zoom NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR.