Ninja Combi 12-in-1 , il coltellino svizzero da cucina a 141 euro

Multicooker elettrico 15-in-1 con friggitrice ad aria, pentola a pressione, vaporiera e funzione forno, pensato per preparare pasti completi in meno tempo e con meno grassi. È il Ninja Combi il cui l prezzo passa da 279,99€ a 141,78€, un affare per chi vuole avere un vero alleato in cucina

Cottura combinata a vapore e aria calda

Ninja Combi sfrutta la tecnologia Combi Cooker con funzioni integrate di forno, friggitrice ad aria e cottura a vapore. Il sistema HyperSteam + Air Fry cuoce fino al 50% più velocemente rispetto ai forni tradizionali.

Con la modalità Combi, il calore e l’aria ciclonica si combinano per preparare pietanze più uniformi e leggere.

Sono disponibili 12 programmi, tra cui Combi Meals, Combi Crisp, Bake, Steam e Air Fry, attivabili tramite la manopola SmartSwitch con un semplice gesto.

Capienza famigliare e pasti completi in 15 minuti

Con una capacità interna di 12,5 litri, il multicooker permette di preparare simultaneamente un primo e un contorno, riducendo l’uso di più elettrodomestici. Ideale per pasti formato famiglia, consente di cucinare in tempi ridotti anche usando ingredienti ancora surgelati.

È possibile, ad esempio, cuocere un arrosto completo di verdure in poco più di un’ora o preparare piatti unici, come pasta al forno o pollo croccante, sfruttando le funzioni combinate senza preriscaldamento.

Programmi dedicati e accessori inclusi

Il dispositivo integra 12 modalità di cottura, suddivise in Combi Cooker e Air Fry/Hob, coprendo esigenze come frittura ad aria, riscaldamento, scottatura, griglia, lievitazione e cottura lenta.

La dotazione comprende una teglia smaltata, una padella antiaderente in ceramica, una griglia per croccantezza e un ricettario completo con tempi di cottura. Lo sportello con finestra illuminata consente di controllare le pietanze in tempo reale, mentre la garanzia di 2 anni copre i difetti di fabbricazione.

Prezzo scontato e vantaggio economico

Il prezzo di listino di Ninja Combi è di 279,99€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 141,78€, uno sconto attivato da Amazon e disponibile per poco tempo

