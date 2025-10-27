Gmail, arriva il blocco ufficiale da ottobre: bisogna intervenire in tempi rapidi sull’account

A partire dal mese corrente, Gmail offre la possibilità di intervenire su un’impostazione, a discrezione dell’utente: in cosa consiste.

Nei giorni scorsi, si erano diffusi una serie di rumors, in merito a una nuova funzione di Gmail, AI Enhanced Classification and Review, che dal 10 ottobre avrebbe fatto leggere in automatico le email all’IA Gemini, senza autorizzazione da parte degli utenti.

Una notizia che aveva gettato in molti nel panico, ma che si è rivelata una fake news. Google, infatti, ha prontamente smentito tale notizia, e peraltro non avrebbe mai neppure annunciato di aver aggiunto una simile funzione. La smentita è giunta in una nota del colosso del web.

Peraltro, Google ci ha tenuto a precisare che, nonostante si tratti di un’autentica fake news, c’è un fondo di verità, e cioè che Gmail offre delle funzioni smart, ma come opzione. Tali funzioni leggono, sulle mail, solo certe info come date, numeri di prenotazione, orari di voli, e servono solo ad agevolare certi gesti che rientrano nella quotidianità di un utente.

Gmail può aggiungere, ad esempio, in automatico, al calendario, un volo o altri eventi arrivati tramite posta elettronica o salvare biglietti in Google Wallet, nonché far vedere il tracciamento di un pacco che si sta attendendo. Tuttavia, solo previa attivazione e quindi, col consenso dell’utente. Ecco perché la cosa migliore da fare, chiaramente, per chi non ha interesse a che si attivino tali funzioni smart, è quella di procedere alla disattivazione.

Per ciò che concerne la privacy, Google ci ha tenuto a precisare che non vende dati a terzi. Nel dettaglio, le funzioni smart sono anonimizzate.

Come disattivare le funzioni smart di Gmail con l’intelligenza artificiale? I dettagli per procedere subito

Per disattivare le funzioni AI di Gmail, per chi vuole farlo dal vostro computer, basterà accedere a Gmail e fare click sull’icona ingranaggio, posizionata in alto a destra.

A questo punto, proseguire cliccando su Visualizza tutte le impostazioni. Si troverà la scheda Generali, e lì bisognerà procedere scorrendo sulla pagina, fino ad arrivare alle Funzionalità intelligenti. Qui, procedere alla disattivazione, ad una ad una, delle seguenti voci: Scrittura intelligente, Tracciamento spedizioni, Solleciti e Funzionalità smart.

Se invece la disattivazione avviene tramite smartphone, aprire l’app Gmail e cliccare su Menu, e poi su Impostazioni. Dopodiché, premere su Generale o Privacy dei dati. Basterà rimuovere la spunta a Funzionalità Intelligenti, premere fine, e tornare alla home.