Nital è distributore DJI per il mercato italiano

Nital S.p.A., che proprio quest’anno festeggia 30 anni di attività, annuncia di aver assunto la responsabilità della distribuzione per il mercato italiano del prestigioso marchio DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e prodotti per la ripresa video e fotografica.

Fondata nel 2006 a Shenzhen, la Silicon Valley cinese, DJI è diventata, in poco più di 10 anni, una azienda globale famosa in tutto il mondo, con sedi negli Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Corea del Sud, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

DJI offre un’ampia gamma di prodotti che vanno dai droni professionali a quelli consumer, dai sistemi di stabilizzazione per foto e video camere, a impugnature stabilizzate per smartphone, fino alle fotocamere aeree. Ogni prodotto DJI si caratterizza per l’elevata qualità dei materiali, l’avanzata tecnologia e l’interfaccia utente semplice e intuitiva.

Grazie all’avanzata tecnologia dei suoi prodotti, DJI sta ridefinendo vari settori merceologici, tra cui l’industria fotografica, musicale, televisiva e cinematografica, e rappresenta un business in forte crescita.

Per questo motivo è nata l’esigenza del marchio di avere un distributore di riferimento per l’Italia, esigenza che ha avuto come risposta il gruppo Fowa-Nital. In virtù della vasta esperienza maturata, in particolare Fowa S.p.A manterrà la responsabilità del canale specializzato imaging, all’insegna di una continuità sicuramente gradita al mercato.

«La decisione di DJI di affidare a Nital S.p.A. il ruolo di distributore per l’Italia, confermando di fatto la fiducia al gruppo Fowa-Nital, ci onora profondamente – dichiara Aldo Winkler, CEO di Nital S.p.A. e di Fowa S.p.A. – e ci motiva ad affrontare questa avventura con grande entusiasmo, fantasia e coraggio. Gli straordinari prodotti DJI ci ispireranno a vivere questa ennesima sfida con il giusto spirito e la passione che ci ha sempre contraddistinto».

Si apre così per Nital un nuovo importante capitolo nella sua lunga storia di successi, ricca di marchi globali innovativi e premium. L'ultimo dispositivo presentato da DJI è il drone Air 2S che migliora sensibilmente le sue capacità video e fotografiche.