Nokia 6310, il mattone indistruttibile ritorna dopo 20 anni

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il ritorno di Nokia 6310 che a 20 anni di distanza riprende le iconiche e inconfondibili linee del Nokia 6310 originale, insieme alla distintiva durata della batteria, l’indistruttibile design e l’immancabile classico dei videogiochi Snake.

L’ hip-hop, la moda dei capelli corti e dei jeans a vita bassa, gli skateboard, il Festivalbar: il nuovo Nokia 6310 apre il cassetto della nostalgia, attraversando 20 anni di storia per consentire agli utenti di rivivere emozioni uniche e prendere in mano un telefono più che pronto per il futuro, grazie a pulsanti più grandi, un menu zoomato e la radio FM wireless.

Dall’antenna integrata alla connettività Internet, dal business appeal all’utilizzo quotidiano, dalla monocromia allo schermo a colori: il Nokia 6310 si rinnova per rendere il tempo sullo schermo più piacevole, offrendo la possibilità di leggere i messaggi, connettersi con le persone importanti o trovare le applicazioni desiderate con facilità e velocità grazie al suo display ampio e ai tasti più grandi.

Divertimento e giochi sono assicurati: con Nokia 6310 è possibile ascoltare i notiziari, canali sportivi o stazioni musicali preferiti in movimento con una connettività affidabile, o giocare un’intensa partita a Snake. Inoltre, la batteria, che resiste settimane tra una ricarica e l’altra, rende l’affidabilità uno dei fondamenti di Nokia 6310, permettendo di rimanere in contatto con gli amici e passare meno tempo a pensare a dove hai lasciato il caricatore.

Ridisegnato e rinnovato per una esperienza migliore, con un rivestimento in policarbonato abbastanza resistente da sopportare i colpi e gli urti della vita quotidiana, come l’originale di 20 anni fa, anche il nuovo Nokia 6310 è costruito per durare.

«’Non li fanno più come una volta’ è una frase che abbiamo rinnegato» dichiara Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global. «Offriamo ancora quella qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi. Abbiamo recentemente lanciato il nuovo Nokia XR20, uno smartphone pensato per durare che, ai miei occhi, è come un moderno Nokia 3310 racchiuso in uno smartphone; e ora il Nokia 6310 è tornato ed è migliore che mai».

«Per tutti gli amanti dei feature phone, incarna l’iconico modello originale e, se il suo schermo curvo da 2,8 pollici può essere una novità, il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi» prosegue il dirigente. «Dopo essere passato alla storia come uno dei pionieri che nel 2001 hanno portato i cellulari nel mainstream, il suo impatto 20 anni dopo non mi sorprende anzi, è una tradizione che il nuovo Nokia 6310 prolungherà nei prossimi 20 anni».

Nuovo Nokia 6310: prezzi e disponibilità

Nokia 6310 è disponibile in Italia nei colori nero e verde al prezzo di 59,00 euro. È già disponibile anche da questa pagina di Amazon con disponibilità immediata e consegna il giorno successivo.