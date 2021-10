MacBook Pro 2021 è una bomba nelle prime recensioni USA

Nelle recensioni il voto (e il dispositivo) perfetto non esistono o quasi, ma i nuovi MacBook Pro 2021 sono i portatili Apple che, da diversi anni a questa parte, più si avvicinano a questo traguardo ideale. Martedì 26 ottobre le macchine saranno disponibili nei negozi e nelle consegne per i primi utenti che li hanno preordinati: negli USA in queste ore sono state pubblicate le prime recensioni che passano in rassegna caratteristiche, prestazioni ed esperienza d’uso dei nuovi laptop.

Praticamente tutti apprezzano il ritorno di Apple sui propri passi e al passato per la presenza di più porte e connettori e per l’abbandono della Touch Bar. Ora con il ritorno dell’amato MagSafe è possibile ricaricare velocemente MacBook Pro per ottenere metà della carica in solamente 30 minuti, ma se si lascia a casa MagSafe si può caricare a velocità standard anche tramite una delle tre porte USB-C. Anche il ritorno di HDMI e dell’alloggiamento per schedine di memoria SD è apprezzato da tutti, soprattutto da chi lavora con foto e video.

Ma i portatili brillano soprattutto per le numerose novità introdotte da Apple, in primis i nuovi processori M1 Pro e M1 Max che offrono livelli di prestazioni stratosferiche abbinate a una autonomia sorprendente. Gli elogi si estendono alla nuova tastiera e allo schermo mini LED con ProMotion e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz: una volta provata per molti è impossibile tornare indietro, anche se è possibile disabilitarla.

Naturalmente viene apprezzata anche la nuova videocamera frontale con risoluzione 1080p, mentre il notch nella quale è ospitata, che per la prima volta arriva su Mac, può piacere o meno a seconda dei gusti dell’utente. In ogni caso, come già ben noto agli utenti iPhone, per molti la tacca non solo non rappresenta un problema, ma non si nota nemmeno fin dai primi istanti di utilizzo perché perfettamente integrata nella barra menu di macOS.

Le note positive proseguono anche per il sistema di altoparlanti a bordo che molti descrivono come il migliore mai sentito su un computer portatile, come rileva CNBC. Visto che il voto e il dispositivo perfetto non esistono o quasi, anche nelle recensioni dei MacBook Pro 2021 emergono alcuni (pochissimi) contro: alcuni indicano il notch, tra cui Cnet, che per altri non si nota nemmeno, molti invece indicano che il prezzo risulta più alto della concorrenza PC Windows.

Tutto quello che c’è da sapere e fare prima di installare macOS Monterey è in questo articolo di macitynet. I nuovi MacBook Pro 2021 si possono ordinare anche su Amazon.