Apple Watch 8 potrebbe avere il monitoraggio della glicemia

Non si fa in tempo ad apprezzare l’ultimo arrivato Apple Watch 7 (qui la nostra recensione), che nel frattempo si parla già del successore: sembra che i fornitori di Apple stiano attualmente sviluppando componenti per sensori di nuova generazione da includere in Watch Series 8, e tra questi quelli che consentiranno agli utenti di misurare il livello di glucosio nel sangue.

Secondo un rapporto di DigiTimes, Apple e i suoi fornitori hanno iniziato a lavorare su sensori a infrarossi a lunghezza d’onda corta, un tipo di sensore comunemente usato per i dispositivi sanitari. I nuovi sensori, che probabilmente saranno montati sul retro di Apple Watch, consentiranno al dispositivo di misurare la quantità di zucchero nel sangue di chi lo indossa.

Apple Watch, nel corso degli anni, ha acquisito funzionalità sanitarie più complete, più recentemente con Apple Watch Series 6 che ha aggiunto un sensore per la valutazione della percentuale di ossigeno nel sangue. Rispetto al primo Apple Watch, in grado di misurare la frequenza cardiaca e l’attività quotidiana primaria, adesso è possibile eseguire un ECG, rilevare cadute, frequenza cardiaca alta e bassa, livelli di ossigeno nel sangue e altro ancora.

Continuando a progettare Apple Watch come strumento per la salute onnicomprensivo, si ritiene che Apple stia già puntando alla funzionalità di misurazione della glicemia per il modello di prossima generazione, ossia Apple Watch 8. Secondo il Wall Street Journal, il livello di glucosio nel sangue è una delle molteplici metriche sulla salute che Apple sta cercando di aggiungere in Apple Watch.

Secondo il WSJ, tuttavia, Apple sta affrontando sfide nell’incorporare le funzionalità di misurazione del glucosio nel sangue. I metodi attuali per misurare i livelli di glucosio nel sangue includono il prelievo di un campione di sangue e l’utilizzo di un dispositivo di grado medico. Con Apple Watch, Apple cercherebbe di adottare una pratica medica tipicamente invasiva, rendendola però non invasiva.

In iOS 15, l’app Salute ha aggiunto punti salienti della glicemia come metrica di salute. Al momento, gli utenti devono utilizzare hardware esterno per fornire i dati all’app, ma è chiaro che Apple potrebbe voler aggiungere una funzione di monitoraggio del glucosio su un futuro modello di Apple Watch, per dare agli utenti tutti gli strumenti necessari per il monitoraggio della glicemia, senza dover così fare ricorso a strumenti esterni.

Proprio grazie ai sensori e alle funzioni dedicate alla salute e al benessere, un giovane utente italiano di Apple Watch 6 è stato avvisato di una pericolosa aritmia cardiaca, permettendo un rapido intervento del personale sanitario.