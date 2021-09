Nokia Smart TV 65 mostra sport e cinema in QLED 4K

La società StreamView, licenziataria del marchio Nokia per televisori smart e set-top-box, presenta Nokia Smart TV 4K UHD da 65 pollici con tecnologia QLED, che migliora sensibilmente la riproduzione di nero, colori e luminosità rispetto ai televisori LED tradizionali.

Si tratta di un televisore Android TV con accesso a Google Play Store, in questo modo gli utenti hanno accesso a oltre 7.000 app disponibili per questa piattaforma, incluse quelle dei più popolari servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ e altri ancora.

Oltre al controllo vocale con Assistente Google direttamente dal telecomando dotato di tasti con retroilluminazione, questo TV è caratterizzato anche dalla presenza di un subwoofer integrato per migliorare e rendere più corposa la riproduzione audio, per film, musica e videogiochi.

Il processore quad-core con 1,5 GB di RAM e 8 GB di ROM assicura una riproduzione fluida di giochi, video e contenuti web. Il triplo sintonizzatore integrato per la TV in diretta via antenna terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C) rende facile l’accesso a una vasta gamma di programmi TV nazionali e internazionali in chiaro. Per i contenuti della Pay TV, è disponibile uno slot CI+ per schede Pay TV; inoltre, le Smart TV Nokia supportano SatCR per il collegamento di un massimo di otto ricevitori con un LNB SatCR.

La connettività è fornita da quattro HDMI, due USB, LAN e una porta audio/video, così come Wi-Fi dual-band e Bluetooth per un rapido abbinamento del telecomando e altri dispositivi Bluetooth. Le applicazioni che supportano Chromecast possono essere utilizzate per trasmettere sport, video, giochi mobili, musica e altri contenuti da dispositivi mobili allo schermo del televisore.

Nokia Smart TV 65 pollici offre la risoluzione 4K pari a 3.840 x 2.160 pixel con aggiornamento di 60Hz: supporto anche lo standard video HDR10 per contratto elevato e colori ancora più realistici.

Nokia Smart TV 65: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nokia 65 pollici QLED 4K UHD Smart TV è disponibile da oggi in Italia, Germania, Austria, Olanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia su Amazon e attraverso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 1.199,90 euro IVA inclusa). Nel momento in cui scriviamo non sembra ancora disponibile su Amazon in Italia, ma è probabili che lo sarà presto.

Tre le ultime novità a marchio Nokia segnaliamo gli auricolari con cancellazione del rumore e una indiscrezione che punta all’arrivo del super smartphone Nokia X60 con specifiche top e forse con HarmonyOS di Huawei a bordo.