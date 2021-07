HMD presenta gli auricolari Nokia con cancellazione rumore

Il nome ufficiale è Nokia Noise Cancelling Earbuds, letteralmente auricolari Nokia con cancellazione del rumore: anche se il nome non brilla per fantasia, senza dubbio ha il merito di indicare immediatamente di cosa si tratta e la principale funzione offerta. Questi nuovi auricolari senza fili sono introdotti da HMD Global, la stessa società che detiene i diritti per realizzare smartphone Android a marchio Nokia e di cui abbiamo parlato più volte sulle pagine di macitynet.

Nonostante le dimensioni compatte gli auricolari Nokia integrano driver di 13mm, formato generoso per questo tipo di dispositivi. Il costruttore ricorda che driver di larghezza maggiore sono in grado di emettere onde sonore più ampie e bassi più forti, arrivando a consigliare gli auricolari Nokia con cancellazione del rumore anche per gli audiofili e in generale agli utenti che apprezzano una qualità audio superiore. Potremo verificare queste due affermazioni quando gli auricolari saranno in commercio in una prova diretta sul campo.

La scheda tecnica indica che la riduzione del rumore arriva fino a un massimo di 25Db, per isolare l’utente che può così rilassarsi con la sua musica preferita ovunque, oppure immergersi nel lavoro o nelle comunicazioni senza distrazioni. Quando invece occorre essere più consapevoli di quanto ci circonda, per esempio camminando in città o per interagire con i propri colleghi in ufficio, è possibile sfruttare la modalità trasparenza per continuare l’ascolto e allo stesso tempo percepire i rumori esterni.

Una volta carichi i due auricolari, che possono essere usati anche singolarmente, offrono un tempo di riproduzione massimo di 5 ore con cancellazione del rumore attivata. Grazie alle quattro ricariche extra offerte dalla custodia di trasporto è possibile ottenere un tempo di funzionamento massimo di 25 ore. Gli auricolari Nokia sono compatibili con qualsiasi dispositivo Blueooth, in ogni caso è possibile che alcune funzioni siano limitate all’universo Android, come per esempio l’abbinamento rapido semplicemente aprendo la custodia di ricarica.

Ricordiamo infine che sono certificati IPX5, quindi sono resistenti allo sporco e alla condensa, inclusi pioggia e sudore. Gli auricolari Nokia Noise Cancelling Earbuds saranno disponibili sul sito web Nokia.com alla fine di luglio al prezzo di 99 euro. Nel momento in cui scriviamo la compatibilità per l’assistente vocale viene indicata esclusivamente per Assistente Google, purtroppo Siri non è menzionata.

All'inizio di luglio è circolata una anticipazione secondo la quale HMD sta testando internamente il sistema operativo HarmonyOS di Huawei che potrebbe essere impiegato sul futuro top di gamma Nokia X60: ne abbiamo parlato qui.