Oppo Bamboo Ring porta luci e forme a Milano Design Week

Architettura e musica, innovazione del design, tecnologia ed emozioni sono gli elementi di Bamboo Ring, l’installazione che regala a chi vi si trova vicino un’esperienza immersiva nel cortile dei Bagni del Filarete all’Università statale di Milano. Bamboo Ring è opera di Oppo, azienda leader del settore degli smart device (è atteso il suo OPPO Reno6 Series), realizzata in occasione della Milano Design Week in collaborazione con l’architetto giapponese Kengo Kuma.

E lo spazio in cui è ospitata è il suggestivo “Cortile dei Bagni” dell’Università Statale di Milano, progettato da Filarete nel 1400, uno dei chiostri della Ca’Granda, la sede dell’università in via Festa del Perdono.

Bamboo Ring di Oppo è stata pensata con l’obiettivo di creare delle connessioni creative, combinando architettura e musica, innovazione del design, tecnologia e esperienza utente e per regalare a chi vi si avvicina un momento di relax e riflessione. Non è la prima volta che Oppo realizza una struttura come questa: già nel 2019, al London Design Festival, l’azienda aveva esplorato la relazione tra l’uomo e la natura attraverso la visione di strutture leggere ma resistenti, realizzate con bambù e fibra di carbonio.

Quest’anno, l’accento è stato messo sull’esperienza utente, sul vissuto di chi si troverà ad attraversare o a stare vicino a Bamboo Ring. Infatti ora, il pubblico incomincerà a camminare intorno all’opera e a farsi catturare dalla narrazione sonora.

La musica che si ascolterà sarà una serie di partiture d’orchestra composte dalla violinista giapponese Minori Komachi con Musicity. Una musica che muterà, che invoglierà chi passa a ritagliarsi un momento di riposo per la mente, pur trovandosi nella caotica Milano.

A pochi giorni dal lancio della nuova Reno6 Series, OPPO conferma l’attenzione a rimodellare il futuro del design tecnologico e il ruolo decisivo che l’arte e il design giocano nell’industria che si esprime nell’avanguardia e nella ricerca di forme estetiche di stile.

