Noleggia Mac, iPhone e iPad anche per 36 mesi a COSTOZERO con K2Rent

K2Rent COSTOZERO, il servizio di noleggio operativo di Kronos Informatica dal 1990 Rivenditore Autorizzato Apple a Milano, è ora disponibile anche per 36 mesi.

K2Rent consente di usare il tuo Apple Mac, iPhone e iPad senza acquistarlo e a COSTOZERO per un periodo che può arrivare fino a 36 mesi (3 anni).

Riservato ai possessori di partita IVA con più di tre anni di attività, il Noleggio Costo Zero K2Rent offre dunque un pagamento dilazionato in 12 canoni trimestrali in 36 mesi – valore dei beni diviso dodici, senza spese accessorie e nessun costo di RID/SEPA o di istituzione pratica.

La tua attività non ha ancora tre anni? Chiedi lo stesso un preventivo personalizzato, sono disponibili altre soluzioni di noleggio vantaggiose per tutti.

Chiedi un preventivo cliccando questo link diretto

K2Rent spedisce i prodotti presso la tua sede – in tutta Italia – entro 24 ore dalla ricezione del contratto firmato oltre alla documentazione necessaria al buon fine della pratica.

Offre assistenza per tutte le esigenze di prima configurazione on site o da remoto.

Oltre all’assicurazione Full Risk fornita della società di locazione, potrai scegliere l’opzione di estendere la garanzia dei prodotti a tutta la durata del contratto.

Per info scrivi a [email protected] oppure 320-7634977 anche su iMessage e Whatsapp o chiedi un preventivo cliccando questo link diretto.

Come funziona il noleggio operativo

Perfetto per i professioni e le imprese che vogliono dotarsi di Mac, iPhone e iPad, i vantaggi del noleggio operativo di K2Rent sono notevoli, di natura fiscale e operativa: le fatture sono immediatamente detraibili, i clienti sono in grado di pianificare e inserire a budget le spese di informatica per tutta la durata contrattuale, senza immobilizzare i beni.

Rispetto all’acquisto diretto, l’azienda può diluire nel tempo l’impatto economico attraverso il pagamento di un canone costante e predeterminato; si evita inoltre il rischio legato all’obsolescenza tecnologica del parco macchine, perché i computer (desktop o portatili) possono essere sostituiti in corso di contratto.

Una volta scaduto il periodo contrattuale del noleggio, il cliente non ha alcun vincolo sui beni ma ha facoltà di chiedere il riacquisto oppure restituire i prodotti, aprendo una nuova pratica per un computer più potente e aggiornato.