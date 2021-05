Ducati Scrambler City Cross-E Black&Yellow, il monopattino elettrico tutto italiano

E’ arrivato il monopattino elettrico firmato Ducati Scrambler, il primo dell’azienda dotato di applicazione integrata. La linea di micro-mobilità elettrica urbana dell’azienda, sviluppata in licenza da MT Distribution, si allarga quindi con un nuovo modello, il City Cross-E Black&Yellow, dotato di un’ampia pedana che offre lo spazio per guidare con entrambi i piedi affiancati.

Si collega all’applicazione Ducati Urban e-Mobility, progettata e sviluppata da ItalDesign, per tenere aggiornato l’utente sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo. L’app si presenta come un vero e proprio “garage virtuale” in cui registrare più prodotti della gamma in licenza Ducati Urban e-Mobility e da cui accedere ai servizi di assistenza tecnica, anche in tempo reale tramite chat Whatsapp. Disponibile su Google Play ed App Store, dalla app è possibile controllare, fra le altre cose, il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota del veicolo, oltre ad attivare agevolmente il cruise control e a calcolare il percorso.

Questo monopattino è dotato di motore brushless da 350 Watt e batteria da 450 Wh, che promette un’autonomia fino a 40-45 chilometri con una sola carica a una velocità media di 15 chilometri orari. Le ruote da strada sono da 10 pollici e, seppur senza camera d’aria, assorbono le vibrazioni di crociera e permettono di superare agevolmente gli ostacoli urbani anche con manto stradale non perfettamente liscio. Il doppio faro anteriore offre una buona visibilità anche in notturna, mentre il materiale con grip anti-scivolo che ricopre la pedana promette elevata aderenza del piede al mezzo.

Ducati Scrambler City Cross-E Black&Yellow è accompagnato da una collezione di accessori della linea in licenza Ducati Urban e-Mobility, che si ispirano allo stile della casa motociclistica bolognese. Di questi ad esempio fa parte il casco pieghevole brevettato per monopattini e biciclette elettriche, che riduce agevolmente le sue dimensioni del 55% ed è progettato con una struttura a tre livelli, che lo rende particolarmente sicuro in caso di collisione, in quanto l’impatto viene distribuito in modo omogeneo su tutta la superficie attraverso micro-movimenti che si distribuiscono su tutta la superficie.

Il nuovo monopattino di Ducati è disponibile a partire da oggi al prezzo di 599 euro presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi di elettronica di consumo o specializzati e nei principali negozi online. Come gli altri prodotti della collezione in licenza Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto del monopattino City Cross-E Black&Yellow include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia, una polizza di Tutela Legale per tutti i componenti del nucleo familiare valida in ogni momento della vita quotidiana (in casa, al lavoro, nel tempo libero e nell’ambito della circolazione stradale) con cui, qualora si presentasse la necessità, è possibile ricevere l’assistenza di un consulente legale fidato, oltre alla copertura delle spese legali e peritali, extragiudiziali, di arbitrato e giudiziali per ogni grado di giudizio.