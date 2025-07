Somfy Outdoor Camera 2 sorveglia la casa con video gratis senza abbonamento

Per chi vuole sorvegliare casa puntando al sodo Somfy Outdoor Camera 2 offre specifiche e funzioni che la rendono una valida candidata, il tutto contenendo anche la spesa, grazie allo sconto Amazon Prime Day attivo nel momento in cui scriviamo.

Questa telecamera di sorveglianza è in grado di riconoscere in modo intelligente tra persone, animali e auto, sia di giorno che di notte, grazie all’angolo di visione di 130 gradi e visione notturna fino a 8 metri. L’utente può configurarla per rilevare solo ciò che è importante, semplicemente scegliendo il tipo di evento per il quale vuole essere avvisato. Una personalizzazione che permette di ricevere solo notifiche pertinenti.

A differenza di altri marchi del settore che propongono servizi e piani in abbonamento per le funzioni video, Somfy Outdoor Camera 2 permette di fare tutto senza spese extra.Infatti in caso di un rilevamento la videocamera invia un video gratuito allo smartphone dell’utente. Il filmato rimane disponibile per il download per una settimana, il tutto senza abbonamento e senza costi aggiuntivi.

Mette a disposizione anche deterrenti: può essere collegata a un punto luce esistente che si accenderà in caso di rilevamento, inoltre integra una sirena da 110dB. L’utente può controllare tutte le funzioni tramite l’app Somfy Protect per iPhone e Android, inoltre è compatibile anche con i comandi vocali di Apple Siri, Amazon Alexa e Google Assistant.

Infine offre anche il controllo dal cruscotto dell’auto tramite Apple CarPlay e Android Auto, in questo modo si può attivare Somfy Outdoor Camera 2 quando si guida, per poi disattivarla all’arrivo a casa. Funziona autonomamente o come complemento di un sistema di allarme. Somfy Outdoor Camera 2 è compatibile con l’ecosistema Somfy, compresi i sistemi di allarme connessi, i sistemi di videocitofonia e box TaHoma.

Grazie a questa integrazione gli utenti possono impostare scenari di sicurezza personalizzati, come la chiusura automatica delle tapparelle quando viene rilevato un movimento. Associando la telecamera a un sistema di allarme Somfy o a un sistema di videocitofonia, gli utenti possono migliorare la sicurezza di casa e monitorare anche l’esterno, come un addetto alle consegne in cortile, il tutto dall’app Somfy Protect.

Somfy Outdoor Camera 2, prezzo e sconto Amazon

Il prezzo di listino di listino è di 249 euro: nel momento in cui scriviamo è proposta con il 17% di sconto Prime Day a 205,50 euro. Tutti i prodotti Somfy per la sicurezza e la casa smart sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

