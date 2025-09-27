macOS Tahoe ha il supporto pieno degli adattatori da USB-C a HDMI 2.1

macOS Tahoe integra una piccola novità che riguarda i Mac più recenti SoC Apple Silicon (M3, M4, ecc.): con il nuovo sistema operativo è possibile sfruttare appeno gli adattatori da USB-C a HDMI 2.1, compresi quelli che supportano la risoluzione 4096 x 2160 (4K) a 120 Hz oppure 7680 x 4320 (8K) a 60 Hz. Con le versioni precedenti di macOS questi adattatori erano bloccati al supporto di HDMI 2.0, impedendo di superare i 60 Hz con la risoluzione 4K.
Adattatori come ad. es questo sono utili per visualizzare presentazioni o video dal proprio dispositivo compatibile con USB-C su un monitor, un televisore HD 4K o un proiettore, con risoluzione fino a 8K; questi adattatori sono in genere compatti e comodi da portare in borsa. All’interno degli adattatori è presente un chip che converte il segnale DisplayPort in segnale HDMI.
Aziende come Belkin vendono adattatori di questo tipo (questo) indicati come compatibili anche con iPhone 15 e seguenti, iPad Air 2 e seguenti, iPad Pro 2a generazione e seguenti, ma questi adattatori sono utili anche per collegare laptop, console, proiettori e altri dispositivi con USB-C. Sono plug-and-play (non richiedono driver) e consentono di connettere facilmente una varietà di display.
Non tutti gli adattatori funzionano: Plugable spiega che serve un modello con integrato un particolare chip (Synaptics VMM7100), un firmware compatibile (il produttore sta aggiornando i suoi convertirori) e un Mac dotato di un chip M3 o M4.
Le specifiche di HDMI 2.1
Video
- Risoluzioni e refresh rate supportati:
- Fino a 10K (10240×4320) a 120 Hz (con compressione DSC).
- 8K (7680×4320) a 60 Hz senza compressione.
- 4K (3840×2160) fino a 120 Hz.
- Supporto HDR dinamico (Dynamic HDR) per frame, scena o contenuto.
- Profondità colore fino a 48-bit (16 bit per canale).
Gaming
- VRR (Variable Refresh Rate): elimina tearing e stuttering.
- ALLM (Auto Low Latency Mode): la TV passa automaticamente in modalità gaming.
- QFT (Quick Frame Transport): riduce la latenza di input.
- QMS (Quick Media Switching): evita schermi neri quando si cambia framerate.
Audio
- eARC (Enhanced Audio Return Channel):
- Supporto pieno per audio ad alta risoluzione e formati avanzati come Dolby Atmos e DTS:X.
- Banda molto più ampia rispetto all’ARC tradizionale.
Banda e cavi
- Larghezza di banda fino a 48 Gbps (contro i 18 Gbps di HDMI 2.0).
- Richiede cavi certificati Ultra High Speed HDMI.
- Compatibilità retroattiva con le versioni precedenti di HDMI.
