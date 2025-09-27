macOS Tahoe ha il supporto pieno degli adattatori da USB-C a HDMI 2.1

macOS Tahoe integra una piccola novità che riguarda i Mac più recenti SoC Apple Silicon (M3, M4, ecc.): con il nuovo sistema operativo è possibile sfruttare appeno gli adattatori da USB-C a HDMI 2.1, compresi quelli che supportano la risoluzione 4096 x 2160 (4K) a 120 Hz oppure 7680 x 4320 (8K) a 60 Hz. Con le versioni precedenti di macOS questi adattatori erano bloccati al supporto di HDMI 2.0, impedendo di superare i 60 Hz con la risoluzione 4K.

Adattatori come ad. es questo sono utili per visualizzare presentazioni o video dal proprio dispositivo compatibile con USB-C su un monitor, un televisore HD 4K o un proiettore, con risoluzione fino a 8K; questi adattatori sono in genere compatti e comodi da portare in borsa. All’interno degli adattatori è presente un chip che converte il segnale DisplayPort in segnale HDMI.

Aziende come Belkin vendono adattatori di questo tipo (questo) indicati come compatibili anche con iPhone 15 e seguenti, iPad Air 2 e seguenti, iPad Pro 2a generazione e seguenti, ma questi adattatori sono utili anche per collegare laptop, console, proiettori e altri dispositivi con USB-C. Sono plug-and-play (non richiedono driver) e consentono di connettere facilmente una varietà di display.

Non tutti gli adattatori funzionano: Plugable spiega che serve un modello con integrato un particolare chip (Synaptics VMM7100), un firmware compatibile (il produttore sta aggiornando i suoi convertirori) e un Mac dotato di un chip M3 o M4.

Le specifiche di HDMI 2.1

Video

Risoluzioni e refresh rate supportati : Fino a 10K (10240×4320) a 120 Hz (con compressione DSC). 8K (7680×4320) a 60 Hz senza compressione. 4K (3840×2160) fino a 120 Hz .

: Supporto HDR dinamico (Dynamic HDR) per frame, scena o contenuto.

(Dynamic HDR) per frame, scena o contenuto. Profondità colore fino a 48-bit (16 bit per canale).

Gaming

VRR (Variable Refresh Rate) : elimina tearing e stuttering.

: elimina tearing e stuttering. ALLM (Auto Low Latency Mode) : la TV passa automaticamente in modalità gaming.

: la TV passa automaticamente in modalità gaming. QFT (Quick Frame Transport) : riduce la latenza di input.

: riduce la latenza di input. QMS (Quick Media Switching): evita schermi neri quando si cambia framerate.

Audio

eARC (Enhanced Audio Return Channel) : Supporto pieno per audio ad alta risoluzione e formati avanzati come Dolby Atmos e DTS:X . Banda molto più ampia rispetto all’ARC tradizionale.

:

Banda e cavi

Larghezza di banda fino a 48 Gbps (contro i 18 Gbps di HDMI 2.0).

(contro i 18 Gbps di HDMI 2.0). Richiede cavi certificati Ultra High Speed HDMI .

. Compatibilità retroattiva con le versioni precedenti di HDMI.

