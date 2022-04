NordVPN lancia la nuova funzione Threat Protection

Da quando è iniziata la pandemia di COVID-19, la sicurezza online è diventata il centro di milioni di utenti che, di punto in bianco, sono stati obbligati ad uno stile di vita che li vede molto più tempo connessi online. Che si stia lavorando da casa oppure si stiano seguendo lezioni a distanza, o ancor più semplicemente per il solo fatto di essere nomadi digitali, mantenere la propria attività online protetta e al sicuro, oggi è più importante che mai.

Grazie in parte alla crescente consapevolezza riguardo la privacy online, le VPN (acronimo di Virtual Private Network) hanno registrato una crescita esplosiva nel corso degli ultimi due anni. Nelle prime fasi della pandemia, il portale Statista riferiva che l’uso della VPN nei soli Stati Uniti era aumentato del 124% nel giro di sole due settimane nel mese di marzo. Mentre un buon provider VPN come NordVPN fa molto per proteggere l’utente online, ci sono ulteriori livelli di sicurezza che possono rendere l’esperienza web migliore e più sicura.

Sul mercato esistono migliaia di strumenti che bloccano annunci, web tracker e altre minacce online. Cose come i popup intrusivi – che costringono a fare clic su un annuncio per visualizzare il loro contenuto – possono occasionalmente essere la strategia dei malintenzionati che tentano di compromettere il dispositivo e i dati personali. Per non parlare dei web tracker che vanno oltre il miglioramento dell’esperienza utente con il preciso scopo di monitorare l’attività online dell’utente anche molto tempo dopo aver lasciato un determinato sito web.

I sistemi di protezione da queste minacce sono disponibili in varie forme e dimensioni. Ci sono ad esempio alcuni provider di servizi internet che offrono il cosiddetto xFI Advanced Security, un sistema che dovrebbe aggiungere un ulteriore livello di protezione alla connessione Internet domestica; esistono poi AD Blocker ed estensioni web come Ghostery che bloccano gli annunci e i tracker e alcuni offrono persino un’interfaccia visiva con cui vedere quali attività sono in esecuzione quando si visita un sito web. Anche Google è entrato nel giro con una propria estensione per la trasparenza degli annunci che mostra quali dati vengono utilizzati per personalizzare gli annunci sulle pagine web.

Tutti questi strumenti possono essere utili di per sé, ma non offrono molte azioni proattive quando si tratta di proteggere l’utente dagli attacchi esterni. Esistono comunque alcuni strumenti validi a questo scopo e NordVPN ha appena lanciato una nuova funzione denominata Threat Protection che viene inclusa in qualsiasi piano VPN senza costi aggiuntivi.

Che cos’è Threat Protection

Basandosi sul popolare NordVPN Cybersec, Threat Protection di NordVPN non è un AD-Blocker, sebbene protegga l’utente da popup intrusivi, popunder e altri tipi di annunci potenzialmente dannosi salvaguardando contemporaneamente i dispositivi da web tracker, malware e download di file sospetti. Inoltre, è possibile abilitare il rilevamento delle minacce anche quando non si sta utilizzando attivamente la VPN.

Con l’aggiunta di questa nuova funzionalità, NordVPN si è evoluto in uno strumento di sicurezza informatica versatile. La combinazione della protezione della privacy fornita da una VPN con una suite di altre funzionalità di sicurezza informatica crea una rete robusta e sicura. Threat Protection ha una varietà di usi e ognuno ha vantaggi di sicurezza unici, ma al suo interno, Threat Protection è stato creato per rendere la tua esperienza di navigazione fluida.

Evita i tracker dei sito web

Alcuni siti Web utilizzano tracker per monitorare il comportamento dell’utente e le sue abitudini di navigazione. Non tutti i tracker dei siti Web sono dannosi, poiché possono essere utilizzati per creare una migliore interazione con l’utente. Tuttavia, altri siti potrebbero avere l’obiettivo di creare un profilo digitale delle singole attività e venderle poi a terzi.

Sostanzialmente, Threat Protection tappa i buchi che una VPN non può. Attivandola infatti, blocca i tracker dei siti Web durante la navigazione online, consentendo un’esperienza online molto più privata.

Rischio di malware ridotto

Il malware si presenta in molte forme e, sfortunatamente, anche i siti Web legittimi possono essere vittime di annunci o script infetti da malware. Negli ultimi anni, alcuni dei più popolari siti per bambini per giocare o guardare video sono diventati i luoghi preferiti per gli attacchi tramite malware. La nuova funzione di NordVPN aiuta l’utente a stare alla larga dalle pagine Web che potrebbero rappresentare un rischio di attacchi di questo tipo: quando viene rilevata una minaccia, l’app suggerirà di evitare il sito prima ancora di collegarcisi, eliminando così il rischio di infezione alla radice.

Eliminazione di file sospetti

Alcuni siti Web potrebbero inoltre tentare di infettare i dispositivi attraverso i file scaricati. A volte, potrebbero essere i file che si sta effettivamente cercando di scaricare mentre altre volte il download può avvenire automaticamente semplicemente perché si sta facendo clic sulla pagina. In ogni caso, la funzione Threat Protection ora esegue la scansione di tutti i file fino a 20 MB ed elimina automaticamente tutto ciò che si sospetta essere una minaccia. Inoltre, per rispettare la privacy, la scansione coinvolge solo file eseguibili ed ignora altri formati come i PDF, che potrebbero contenere dati sensibili e informazioni parsonali.

Annunci intrusivi e malvertisements

Anche se, come detto, questa nuova funzione non è un AD-BLOCKER, spesso popup, popunder, reindirizzamenti e persino annunci con malware possono farsi largo su siti Web legittimi attraverso le piattaforme pubblicitarie. E’ un peccato ed è dannoso per gli innumerevoli creatori di contenuti che stanno solo cercando di guadagnarsi da vivere. Anche se un annuncio non è dannoso, può interrompere l’esperienza di navigazione sul Web se è invadente o se distoglie dal contenuto che si sta cercando di consultare. La nuova Threat Protection di NordVPN blocca proprio quei tipi di annunci ritenuti “intrusivi”.

In conclusione

Threat Protection è disponibile per Windows e macOS, ma è possibile accedere ad alcune delle sue funzionalità anche su Chrome OS e Android abilitando Threat Protection Lite. Se mentre navigavate sul telefono o sul computer vi è comparso un popup che si congratulava con voi perché eravate “il centesimo visitatore” o magari vi veniva offerta una carta regalo per una qualche ragione, è molto probabile che il vostro dispositivo è infetto. Con quest’app otterrete una sicurezza aggiuntiva che vi risparmierà un bel po’ di grane.

Il nuovo sistema di protezione combinato con la piattaforma NordVPN è un ottimo modo per mettere al sicuro la navigazione web, proteggendola dagli attacchi esterni e mantenendo un certo livello di privacy. Tra le funzionalità offerte dagli abbonamenti di NordVPN:

Crittografa il traffico online e nasconde l’indirizzo IP, proteggendo le abitudini di navigazione da occhi indiscreti.

Ha oltre 5.400 server in tutto il mondo e un’ampia copertura, per un Internet fluido e privato ovunque ci si trovi.

Un abbonamento può coprire fino a sei dispositivi.

Server per esigenze specifiche, come doppi server VPN per una maggiore sicurezza.

L’offerta

Per un periodo di tempo limitato, è possibile risparmiare fino al 60% su un piano NordVPN per tutti i tuoi dispositivi. Qualunque siano gli utilizzi che si intendono fare del servizio o le esigenze personali, ogni piano include la nuova Threat Protection senza costi aggiuntivi. Potete scoprire di più e approfittare di questa offerta cliccando qui.