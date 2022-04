Kuo prevede iPhone 2024 tutto schermo senza notch e fori

Apple potrebbe lanciare il suo primo smartphone con frontale tutto schermo nel 2024, con iPhone 16 Pro, che risulterebbe essere il primo dispositivo Apple a presentare Face ID sotto-display e anche una fotocamera frontale sotto schermo. A prevederlo è il solito Ming-Chi Kuo, celebre e attendibile analista del mondo Apple. Questo il tweet con la sua previsione:

Penso che il vero iPhone a tutto schermo arriverà nel 2024. Gli iPhone di fascia alta nel 2024 Dovrebbero adottare una fotocamera frontale sotto il display accanto al Face ID sotto il display. Una condizione di scarsa illuminazione è dannosa per la qualità della fotocamera anteriore e ISP e algoritmo sono fondamentali per il miglioramento della qualità

I commenti di Kuo si basano sulla sua precedente previsione che un iPhone con Touch ID sotto schermo non è più presente nei piani a breve termine di Apple. In effetti, l’ultimo tweet di Kuo rimanda a uno precedente in cui era d’accordo con l’affermazione dell’analista di display Ross Young che Face ID sotto lo schermo arriverà su iPhone 16, mentre Touch ID non è più nei piani della Mela.

Nel suo precedente tweet, Kuo aveva indicato che la tabella di marcia di Apple per l’adozione di Face ID sotto il display nel 2024 non era dovuta a “un problema tecnico”, quanto più probabilmente a una decisione di marketing, ma i suoi ultimi pensieri sulla questione sembrano suggerire che le attuali limitazioni hardware e software potrebbero anche essere un fattore determinante, mentre Apple lavora per perfezionare la tecnologia sotto lo schermo.

Ricordiamo che i modelli di iPhone 14 Pro di fascia alta di quest’anno dovrebbero abbandonare la tacca frontale, sostituendola con due ritagli, uno a forma di pillola per il Face ID e l’altro circolare per la una fotocamera selfie.

Per tutto ciò che sappiamo al momento sulla prossima generazione di iPhone il link da seguire è direttamente questo.