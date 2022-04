WhatsApp studia funzioni a pagamento per gli utenti business

WhatsApp sta studiando la possibilità di offrire alcuni servizi a pagamento da proporre in abbonamento per gli utenti di attività commerciali. È quanto ipotizza il sito WABetaInfo, prevedendo la possibilità di sbloccare funzioni aggiuntive che potrebbero essere interessanti per gli utenti business.

Tra le funzioni in arrivo la possibilità di collegare più dispositivi a un account business. Ricordiamo che al momento con WhatsApp Business è possibile usare fino a quattro dispositivi collegati e un telefono alla volta: con la futura versione a pagamento i dispositivi totali dovrebbero essere dieci.

Com’è facile immaginare, collegare diversi dispositivi a un account business permette a più dipendenti di rispondere ai messaggi dei clienti da qualsiasi luogo, funzione particolarmente utile durante le campagne pubblicitarie e le promozioni.

Al momento non sono supportate funzioni quali l’uso di tablet, la visualizzazione della posizione in tempo reale sui dispositivi collegati, la creazione e la visualizzazione delle liste broadcast sui dispositivi collegati: tutte aree alle quali gli sviluppatori potrebbero lavorare. Ovviamente non cambia nulla per il normale utente di WhatsApp (attività non commerciali) e nulla sarà dovuto da questi utenti, nonostante di tanto in tanto continuano a circolare voci (false) di WhatsApp a pagamento.

WhatsApp Business è pensato per aiutare le aziende a comunicare con i clienti: è possibile utilizzare la piattaforma in questione per fornire ai clienti informazioni utili, come orari dei voli, conferme di consegna, aggiornamenti importanti e anche un servizio di assistenza clienti. Le anticipazioni provengono dalle tracce delle funzioni e dalle nuove schermate che i programamtori individuano nelle versioni beta di WhatsApp: non è dato sapere se e quando queste funzioni saranno rilasciate.

Tra le novità previste in arrivo la possibilità di nascondere l’ultimo accesso a contatti selezionati. Negli scorsi giorni WhatsApp ha introdotto nuove funzioni per le chat di gruppo che ora possono essere organizzate in Comunità.