Nothing phone 1, svelati design completo e funzione luci

Nothing Phone 1 sarà un terminale diverso dal solito: è stato chiaro sin dall’inizio, quando è stato svelato il suo design trasparente sul retro: adesso, però, alla lista delle stranezze si aggiungono anche le luci a Led sempre nel lato posteriore, che non saranno solo estetiche, ma porteranno qualche novità a livello di funzionamento.

A svelarlo è un video di Marques Brownlee, che rende un’idea più approfondita di quel che effettivamente il terminale è in grado di proporre all’utenza. Il video di Brownlee che trovate in questo articolo evidenzia diverse funzioni, tra cui i LED posteriori che funzionano come indicatore di ricarica, Led di notifiche non lette o luci lampeggianti a ritmo di suoneria.

Le strisce, che Nothing bolla come “interfaccia glifica”, sono costituite da poco più di 900 singoli LED incorporati nella parte posteriore del telefono. Ecco un elenco di tutte le caratteristiche in evidenza del video di Brownlee.

Tutte le strisce si accendono per mostrare le notifiche, mentre il cerchio centrale si illumina per indicare l’avvio della ricarica wireless o quella inversa. La striscia luminosa inferiore può fungere da barra di avanzamento della ricarica, mentre tutte le strisce possono accendersi per fungere da luce di riempimento per la fotocamera, come ulteriore flash.

Tutte le strisce di luci possono lampeggiare a tempo seguendo il ritmo delle 10 suonerie di serie in Nothing phone (1) e oltre ai glifi stessi, c’è anche un LED rosso che lampeggia quando il telefono sta filmando.

Come parte del suo blitz di marketing, Nothing nonha risparmiato sorprese mostrando Phone (1) prima del suo lancio ufficiale, che avverrà il 12 luglio. Già prima d’oggi aveva mostrato il design della parte posteriore del telefono e aveva rilasciato un’anteprima beta del suo launcher basato su Android, Nothing OS. Tra le altre caratteristiche su cui c’è parecchia attesa sicuramente il processore: si tratta di uno Snapdragon 7 Gen 1, fratello minore dell’attuale top di gamma Snapdragon 8 Gen 1.

Il telefono sarà rilasciato ufficialmente il 12 luglio, ma non pensate di riuscirlo ad acquistare facilmente: le prime 100 unità saranno vendute all’asta.