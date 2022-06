Nothing Phone 1 è lo smartphone tutto trasparente

Nothing, la startup tecnologica consumer guidata dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei vuole tornare a stupire: dopo gli auricolari Nothing Ear, ci proverà con il suo primo smartphone battezzato Nothing Phone 1, un terminale Android totalmente trasparente.

A sorpresa nelle scorse ore la società ha svelato in anticipo esclusivamente il design del terminale, e solo il lato posteriore, mentre la presentazione completa di tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche dovrebbe avvenire il 12 luglio, data programmata per la prossima presentazione del costruttore.

Considerando che negli ultimi anni le fughe di notizie e le indiscrezioni sono sempre più difficili da arginare, spiega Carl Pei in un tweet, allora tanto vale svelarlo ufficialmente. E’ così che l’imprenditore ha annunciato il suo nuovo dispositivo al mondo, anche se la presentazione dettagliata è attesa per il 12 luglio prossimo.

L’immagine conferma alcune delle voci di design che sono apparse in rete nei giorni scorsi. Come Carl Pei ha precedentemente confermato a The Verge in un’intervista, il terminale presenta strisce luminose sul retro, che sembrano essere realizzate in materiale trasparente. Illuminandosi a zone controllate le luci possono ricreare simboli e alcune semplici grafiche.

La disposizione di queste strisce luminose è stata mostrata precedentemente da Nothing in un evento, anche se non vi era certezza del design. È interessante notare il logo al centro della parte posteriore del telefono, che sembra quasi la silhouette di una bomba stile cartoon.

Altre specifiche confermate di Nothing Phone 1 del telefono includono il processore Qualcomm Snapdragon, la ricarica wireless e una versione modificata di Android con il marchio Nothing OS. Senza dubbio Nothing prevede di rivelare lentamente maggiori dettagli, prima dell’annuncio ufficiale del terminale Phone 1, atteso per il mese prossimo.

Nel mese di marzo Nothing ha ottenuto un mega finanziamento, in parte anche da Tony Fadell, ex top dirigente Apple e inventore di iPod.