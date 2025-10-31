Nothing Phone 3a Lite sfida gli Android con stile e prezzo

Sembra che Nothing voglia fare concorrenza a sé stessa, o quasi: l’ultimo Nothing phone 3a Lite entra in diretta competizione con il marchio economico CMF e mira a conquistare la fascia di mercato entry level, con un prezzo a partire da 249 euro.

Il nuovo smartphone è il più economico della gamma e combina il peculiare design con effetto trasparente di Nothing, ormai iconico, con una dotazione tecnica comunque solida per un dispositivo di questa fascia base.

Il Phone 3a Lite adotta un telaio interno in alluminio con rivestimento in Panda Glass. Pur con un design semplificato per mantenere il prezzo di 249 euro, il dispositivo continua a riflettere l’estetica tipica di Nothing.

Anche questo modello include l’Essential Key, il tasto multifunzione caratteristico di tutta la gamma Phone 3 e non rinuncia neppure alla certificazione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua.

Per contenere i costi, Nothing ha sostituito il complesso sistema Glyph con un singolo LED di notifica, ma senza rinunciare del tutto alla filosofia originale. Questa luce, infatti, chiamata Glyph Light, supporta la funzione Flip to Glyph che disattiva le notifiche sonore quando il telefono è appoggiato a schermo in giù. L’utente può personalizzarne i pattern luminosi per chiamate, contatti o avvisi specifici e usarla anche come timer per la fotocamera.

La batteria è da 5.000 mAh e promette fino a 22 ore di riproduzione video su YouTube o 9 ore e mezza di gioco con supporto alla ricarica rapida da 33 W che consente di raggiungere il 50% in circa 20 minuti.

Sul retro sono presenti tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP (Samsung, 1/1,57”), un ultra–grandangolare da 8 MP e una lente macro. Registra video in 4K fino a 30 fps. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Caratteristiche tecniche

Il display è un AMOLED flessibile da 6,77 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.392 pixel (387 ppi), refresh rate adattivo a 120 Hz e touch sampling a 1000 Hz. Può raggiungere 3.000 nit di luminosità di picco in HDR e 1300 nit all’aperto, caratteristiche decisamente notevoli per questa fascia di prezzo.

Il processore è il MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G prodotto a 4 nm, con CPU octa-core fino a 2,5 GHz. Nothing afferma che le prestazioni sono superiori rispetto al Dimensity 7200 della generazione precedente: +15% per la CPU, +20% per la GPU e un raddoppio nelle capacità AI. Il tutto è supportato anche da un sistema di raffreddamento a liquido che contribuisce a mantenere stabili le temperature durante le sessioni di gioco, mentre le configurazioni di memoria prevedono 8 GB di RAM con 128 GB oppure 256 GB di archiviazione interna.

Il sistema operativo è Nothing OS 3.5 basato su Android 15, con aggiornamento a Nothing OS 4.0 previsto per la prima metà del 2026.

Ecco i compromessi

Resta però la questione dei compromessi. Nothing ha confermato a 9to5Google che la nuova strategia commerciale introdurrà Lock Glimpse, una funzione che mostra sulla schermata di blocco immagini a rotazione accompagnate da testi e link pubblicitari forniti da una società cinese, Boyuan, specializzata nella monetizzazione dei contenuti mobile.

In pratica, una versione alleggerita delle pubblicità a schermo di blocco viste su altri marchi. Attualmente, nella beta di Nothing OS 4.0, questa funzione è disattivata di default, ma l’azienda non ha garantito che resterà così in futuro.

Un’ulteriore misura per contenere i prezzi sarà l’inclusione di alcune app preinstallate. Nothing precisa che si tratterà di applicazioni scelte «con attenzione», ovvero quelle che la maggior parte degli utenti installa subito, come Instagram. Queste app potranno comunque essere rimosse manualmente. Nonostante ciò, la scelta sembra in contrasto con l’immagine di software pulito e privo di bloatware che l’azienda aveva sempre promosso.

Il Nothing Phone 3a Lite è già disponibile in Europa sul sito ufficiale del produttore. La versione da 128 GB costa 249 euro, mentre quella da 256 GB è proposta a 279 euro.