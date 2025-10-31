Android supera iPhone nel bloccare pubblicità e truffe

Il mese della consapevolezza sulla sicurezza informatica porta con sé una curiosa indagine relativa alla quantità di messaggi di pubblicità e truffe sui terminali Android e iPhone. Lo studio sorprende nei risultati. Ecco cosa emerge.

C’è anzitutto da sottolineare che Google stessa ha collaborato con YouGov per commissionare un’indagine su oltre 5.000 utenti di smartphone negli Stati Uniti, in India e in Brasile. La ricerca rivela che gli utenti Android sono stati il 58% più pronti rispetto agli utenti iOS a evitare messaggi di truffa nell’arco di sette giorni precedenti il sondaggio.

I numeri migliorano ulteriormente per chi utilizza un Pixel, mentre peggiorano per chi ha un iPhone: gli utenti Pixel sono risultati il 96% più propensi rispetto ai loro omologhi iPhone a dichiarare di non aver ricevuto alcun messaggio indesiderato di spam o truffa. Inoltre, lo studio ha evidenziato che gli utenti iOS sono stati il 65% più inclini a segnalare di aver ricevuto tre o più messaggi di truffa in una settimana rispetto agli utenti Android.

Sebbene la partecipazione di Google in questo studio possa sollevare qualche perplessità, la collaborazione con YouGov contribuisce a dare maggiore credibilità ai risultati. Numerose testimonianze, oltre a quelle emerse nello studio, confermano che gli utenti iOS si trovano sempre più spesso a dover affrontare un aumento significativo di messaggi spam e truffaldini.

Google attribuisce questi risultati a varie iniziative, tra cui i controlli di sicurezza costanti su RCS, le protezioni integrate contro truffe e phishing di Android e l’uso dell’intelligenza artificiale. La società ha inoltre evidenziato l’efficacia dei filtri anti-spam presenti nelle applicazioni Messaggi e Telefono di Android, che contribuiscono a migliorare la protezione degli utenti.

Considerando quanto RCS fosse inizialmente invaso da spam, prima che Google intervenisse e lo trasformasse nello standard di messaggistica che conosciamo oggi, questi dati risultano comunque positivi, anche senza il confronto con iOS. Nonostante non ci sia un annuncio specifico legato allo studio, è chiaro che Google considera i propri sforzi in ambito AI fondamentali per ridurre al minimo messaggi e chiamate indesiderate.

