Gli USA preparano una denuncia contro Google per la pubblicità online

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si sta preparando a citare in giudizio Google il prossimo mese per una nuova causa antitrust, risultato di un lavoro di indagine che a quanto pare dura da anni, con l’intenzione di dimostrare che Alphabet (la società sotto il cui cappello include Google) domina illegalmente il mercato della pubblicità digitale online.

“Legali della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia”, scrive Bloomberg, “stanno interrogando vari editori, ulteriori colloqui per aggiornare le informazioni e raccogliere ulteriori dettagli per la citazione”. “Alcune interviste si sono già svolte e altre sono programmate per le prossime settimane […]. Si basano su precedenti interrogatori condotti durante una fase precedente della lunga indagine”.

Il Dipartimento di Giustizia USA è già intervenuto nel 2020 lanciando ufficialmente un’azione antitrust contro Google, accusata di abuso di posizione dominante, il maggiore procedimento giudiziario intentato dall’amministrazione americana nei confronti di un gigante tecnologico negli ultimi decenni, con l’adesione di vari Stati USA.

“Le nostre tecnologie di advertising aiutano i siti web e le app a finanziare la creazione di contenuti, e permettono alle piccole attività di raggiungere utenti in tutto il mondo”, ha riferito Peter Schottenfels, portavoce di Google. “L’enorme competizione nell’online advertising ha reso gli annunci online più rilevanti, riducendo le commissioni sugli annunci, ampliando le opzioni per gli editori e gli inserzionisti”.

L’azione del Dipartimento di Giustizia è la dimostrazione della volontà del governo federale di spingere verso più ampie azioni antitrust per limitare lo strapotere delle aziende che dominano il web, accusate di ‘soffocare’ la concorrenza e danneggiare i consumatori. In un precedente report del Congresso i vari big del mondo IT sono accusati di monopolio, evidenziando la necessità di apportare modifiche, compreso il possibile spezzettamento in società più piccole e indipendenti, rendendo altrimenti impossibile operare per qualsiasi concorrente.

Nelle scorse ore la notizia di una nuova indagine antitrust su Google e anche Apple in Corea del Sud per i pagamenti in app.