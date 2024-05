CarPlay con iOS 18 avrà orecchie anche per voi

Pubblicità

Come accaduto lo scorso anno, Apple anticipa alcune delle novità che vedremo nella prossima versione di iOS 18 che arriverà alla WWDC e, sempre come lo scorso anno, si tratta di novità che riguardano l’accessibilità del sistema operativo e delle quali tre toccano da vicino al funzione CarPlay e una l’utilizzo di iPhone in auto.

Non si tratta di rivoluzioni come quella attesa entro l’anno quando alcune vetture inizieranno ad adottare quello che possiamo immaginare come un vero e proprio sistema operativo delle auto (e già mostrato in anteprima da qualche importante costruttore) ma di tre aggiornamenti che riguarderanno interamente chi ha qualche problema di disabilità, grande o leggera, e usa l’automobile e uno che rende più confortevole l’uso in auto (da parte dei passeggeri) dello smarthphone.

Controllo vocale dell’interfaccia

La prima delle novità riguarda il controllo vocale dell’interfaccia. In pratica sfruttando Siri sarà possibile navigare in CarPlay e gestire le applicazioni. Si tratta di un vantaggio per chi, per qualche ragione, ha una disabilità (magari un solo braccio o difficoltà ad usare le meni) che lo colpisce anche mentre guida. Anche un passeggero, nelle stesse condizioni o magari addirittura privo della vista o ipovedente sarà in grado di gestire infotainment e app grazie alla nuova funzione per usare Carplay senza guardare o toccare lo schermo.

Riconoscimento dei suoni

Carplay andrà in aiuto anche di chi ha problemi di udito. Il sistema, più probabilmente iPhone stesso, sarà in grado di riconoscere i rumori distinguendo tra quelli dell’abitacolo, del motore e della strada, da sirene e clacson. Quando percepirà uno di questi due suoni, Carplay manderà una notifica sullo schermo, allertando l’autista che potrà prestare maggiore attenzione al traffico e ad eventuali incroci.

Filtri colore

Filtri colore è la terza funzione di accessibilità. Con essa viene modificata la palette di colore a beneficio di chi è daltonico. Chi soffre di questa limitazione visiva, ha più difficoltà a distinguere gli elementi dell’interfaccia. Usando colori specifici per alcuni elementi si riduce questa problematica. Altra novità sempre per l’interfaccia e sempre per rendere più fruibile Carplay, vari elementi di testo potranno essere modificati con caratteri in grassetto e lettere di maggiori dimensioni.

CarPlay e iOS 18 alleviano la chinetosi

Oltre a queste tre novità specifiche di CarpPlay, quindi nella connessione dello smartphone al cruscotto dell’autovettura, ce n’è un’altra in arrivo che riguarda un problema abbastanza comune: la Chinetosi da smartphone.

Apple chiama questa funzione Vehicle Motion Cues, in pratica sullo schermo si vedranno apparire una serie di puntini che muovendosi in accordo con il movimento del veicolo, ridurranno la sensazione di nausea di cui soffrono alcune persone quando siedono in auto e guardano lo schermo di un telefono o di un tablet.

Queste funzioni di iOS 18 con CarPlay sono state svelate con le ultime novità in campo accessibilità di Apple, incluso il controllo di iPhone con il movimento degli occhi.