Da Porsche un assaggio del nuovo CarPlay agli steroidi in arrivo

Porsche sta lanciando un aggiornamento dell’app per iPhone che offre agli automobilisti un’anteprima di ciò che potrebbe essere il futuro di CarPlay, inclusi nuovi pulsanti per il controllo del climatizzatore, dell’illuminazione interna e altre funzioni ancora.

L’app My Porsche per iOS del produttore automobilistico si collega all’auto dopo aver scannerizzato un codice QR all’interno del sistema di infotainment del veicolo, noto come Porsche Communication Management o PCM. Una volta connessi, i software di terze parti (come Apple Music) presenti nel sistema di infotainment di Porsche possono collegare gli account con iPhone.

E per i veicoli elettrici dell’azienda, l’interfaccia CarPlay sarà anche in grado di visualizzare lo stato di carica della batteria, il che si abbina perfettamente all’aggiornamento software recente di Porsche Taycan che supporta la funzione percorso per veicoli elettrici di Apple Maps.

Nella sua forma attuale, CarPlay non ha ancora raggiunto tutto il suo potenziale, pronto ad essere sbloccato con la futura versione. Apple sta pianificando una versione che potrà assumere completamente il controllo dei sistemi di infotainment e dei display delle vetture, ma finora è arrivata solo ad includere la proiezione delle mappe nei veicoli Polestar. Nel frattempo, Polestar, Ford e molti altri hanno scelto di utilizzare la piattaforma Android Automotive di Google.

Tuttavia, l’integrazione di CarPlay di Porsche, evidenzia anche The Verge, rende l’idea di come potrebbe essere la soluzione Apple per il controllo totale dell’auto. Azioni rapide come il preriscaldamento dell’auto direttamente dall’interfaccia di CarPlay, oltre alla possibilità di modificare i profili audio, sono esempi di come Porsche sembri abbracciare una soluzione completa di Apple.

Porsche è stata un’appassionata sostenitrice del software di Apple in passato, inclusa l’adozione precoce di CarPlay e l’inclusione di Apple Podcasts come app nativa. L’esperienza CarPlay della nuova app My Porsche è ora disponibile per i proprietari di Porsche Cayenne ultima versione, ma sarà estesa anche ad altri modelli. Ovviamente, queste novità non arriveranno per i veicoli più datati.

Per tutte le novità anticipate da Apple per la nuova versione di CarPlay, che potrà prendere il controllo di tutti gli schermi estesi dei cruscotti e si integrerà maggiornamente con hardware e funzioni di bordo, rimandiamo a questo articolo di macitynet.

