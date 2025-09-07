Aqara, le novità per la smart home a IFA 2025

Aqara presenta le sue ultime novità in fatto di tecnologia della casa intelligente all’IFA 2025 di Berlino, una gamma di nuove soluzioni progettate per migliorare la sicurezza, il comfort e l’efficienza energetica utilizzando ovunque sensori e intelligenza artificiale

I nuovi prodotti presentati includono la Doorbell Camera G400 (cablata) per maggiore sicurezza, il Radiator Thermostat W600, efficiente sul piano energetico, la serie H2 di prese a muro e spine intelligenti per i mercati UE e UK, e il versatile Hub M200 per l’interoperabilità continua.

L’L’aienda ha anche presentato aggiornamenti per la sua piattaforma Aqara Home e i servizi su cloud HomeGuardian.

Sicurezza domestica

La Doorbell Camera G400 (cablata) offre sorveglianza sempre attiva alla porta d’ingresso. Progettato per l’utilizzo continuo, questo campanello è classificato IP65 e può essere alimentato mediante cavo PoE o un adattatore a bassa tensione (8-24V AC/DC). G400 vanta un sensore 2K e copertura da capo a piedi, assicurando l’inclusione di tutti i dettagli. Il dispositivo supporta le funzionalità di intelligenza artificiale su cloud per il rilevamento di volti, pacchi, veicoli e animali, assieme al rilevamento di movimenti e di persone sul dispositivo.

Come altri campanelli Aqara, G400 è facilmente integrabile con Apple Home (compreso HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home, SmartThings e Home Assistant (attraverso RTSP), e possibilità di archiviazione archiviazione su cloud e locali.

Due i prototipi presentati per la sorveglianza dell’abitazione: Camera G510 (Batteria) è una telecamera esterna a batteria dotata di un pannello solare integrato, batteria da 10.400 mAh, risoluzione da 2,5K (2560×1440), visione notturna a colori e funzionalità AI su dispositivo per il rilevamento di persone, veicoli e pacchi.

Home Station M410 è un hub di IoT multifunzione, progettato come polo centrale per la sicurezza domestica. Come polo per le videocamere Aqara, aumenta il range della videocamera e l’autonomia della batteria, offrendo archiviazione locale ad alta capacità, estensibile con scheda HDD, SSD o microSD, per registrazioni video 24/7. M410 funziona anche come polo Matter, connettendo Aqara e altri dispositivi Matter di terze parti.

Efficienza energetica

Radiator Thermostat W600 supporta la connettività Thread e Zigbee; questo termostato consente di ottimizzare il clima interno con orari intelligenti, automazioni o controlli tramite app su cellulare, assistenti virtuali o un Climate Sensor W100 connesso. Rispetto al predecessore, il W600 ha un’autonomia della batteria estesa a 2 anni e una compatibilità più ampia con valvole RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini e M28×1,5.

Aqara sta ampliando la sua serie H2 di dispositivi di gestione energetica per i mercati UE e UK, compresi il Wall Outlet H2 UK con l’ingresso USB-C integrato per il caricatore rapido, la Power Plug H2 con varianti UE e UK, e la Outdoor Plug H2 EU classificata IP44. L’azienda espone anche un prototipo della Power Strip H2 EU.

Questi prodotti sono dotati di supporto del duplice protocollo Thread/Zigbee, compatibilità Matter per interoperabilità a prova di futuro e funzionalità di monitoraggio energetico che consentono le automazioni attivate dal consumo energetico in Aqara Home.

Matter Hub

Hub M200 è una soluzione multi-protocollo che serve da Matter Controller, Thread Border Router, Matter bridge per dispositivi Zigbee Aqara, e blaster IR a 360°. Con supporto Thread, Zigbee, Wi-Fi doppia banda, Ethernet, Bluetooth e infrarosso, l’M200 è in grado di integrare i prodotti Aqara, i gadget compatibili IR e oltre 50 tipi di dispositivi abilitati a Matter in un unico sistema unificato di casa intelligente.

Aggiornamenti servizi cloud di Aqara Home e HomeGuardian

Oltre alle soluzioni offerte dai nuovi prodotti, sono stati presentati aggiornamenti per la piattaforma Aqara Home e i servizi cloud HomeGuardian.

Aqara Home

Soft Sensor – Un sensore virtuale che utilizza dati da dispositivi esistenti (ad es., sensori di contatto, movimento e presenza) e modelli di AI che rilevano con maggiore precisione il numero di presenze in una stanza. Gli utenti possono crearlo semplicemente selezionando i dispositivi rilevanti nella stanza.

– Un sensore virtuale che utilizza dati da dispositivi esistenti (ad es., sensori di contatto, movimento e presenza) e modelli di AI che rilevano con maggiore precisione il numero di presenze in una stanza. Gli utenti possono crearlo semplicemente selezionando i dispositivi rilevanti nella stanza. Automation 2.0 – Il motore di automazione verrà aggiornato per supportare la logica WHEN-IF-THEN, facilitando per gli utenti la creazione di automazione semplificata e multifattoriale. Il batch control verrà aggiunto alle azioni THEN, consentendo le azioni sincronizzate di una serie di lampade, tende o radiatori con un’unica automazione.

– Il motore di automazione verrà aggiornato per supportare la logica WHEN-IF-THEN, facilitando per gli utenti la creazione di automazione semplificata e multifattoriale. Il batch control verrà aggiunto alle azioni THEN, consentendo le azioni sincronizzate di una serie di lampade, tende o radiatori con un’unica automazione. Controllo dell’app locale tramite LAN – Con hub edge come la Hub M3, Aqara Home ora consente il controllo locale dei suoi dispositivi gestiti anche quando il servizio internet o cloud non è disponibile. Il controllo dell’app locale inoltre migliora la reattività della rete per una migliore esperienza dell’utente

HomeGuardian

Cloud AI Detection – Ampliato il rilevamento AI su dispositivo con funzionalità alimentate dal cloud, che consente a tutte le videocamere Aqara di identificare volti, pacchi, animali, veicoli e fiamme per il rilevamento proattivo delle minacce e gli allarmi sensibili al contesto.

Sintesi AI di video e ricerca con Vision-Language Models (VLM) per la sintesi di video e il facile recupero attraverso ricerche in lingua naturale.

con Vision-Language Models (VLM) per la sintesi di video e il facile recupero attraverso ricerche in lingua naturale. Notifiche arricchite– Le notifiche push sono arricchite di istantanee sulla scena, per permettere agli utenti di valutare le situazioni senza dover aprire l’app.

Per tutti gli articoli dedicati alle presentazioni IFA 2025 il collegamento da cui partire è direttamente questo.