IFA 2025, la visione di Samsung dal benessere all’efficienza energetica

In occasione di IFA 2025, Samsung ha presentato la propria visione “AI Home: Future Living, Now”. Con AI Home, l’azienda sudcoreana afferma di voler offrire “un’esperienza di utilizzo più efficiente, intuitiva, connessa e sicura”, affermanco che “non è solo un’idea per il futuro, ma una realtà già accessibile a tutti oggi”.

“Non ci limitiamo a immaginare il futuro dell’AI, lo integriamo nella vita quotidiana. AI Home va oltre i dispositivi intelligenti: crea ambienti che comprendono davvero, adattandosi alle esigenze degli utenti e prendendosi cura di ciò che conta di più per loro,” ha dichiarato Cheolgi Kim (CK), Executive Vice President e Head of Digital Appliances (DA) Business. di Samsung “È l’inizio di una nuova era, in cui la tecnologia ci supporta in modo invisibile per permetterci di vivere pienamente ogni momento.”

Una ricerca della multinazionale rivela che il 66% dei consumatori trova interessante l’idea di una casa con AI, immaginando una gestione semplificata delle attività quotidiane (44%) e un controllo avanzato tramite smartphone o comandi vocali (45%). Con AI Home e le routine automatizzate di SmartThings, secondl l’aziennda questa visione diventa realtà: l’illuminazione, la temperatura e le tende si regolano in base alle condizioni meteo, per un comfort quotidiano senza sforzi.

La casa è un rifugio per il 93% delle persone e un luogo di aggregazione per l’80%. Con l’aumento del tempo trascorso in famiglia, AI Home è presentata come in grado di valorizzare i momenti condivisi grazie a controlli sul benessere, impostazioni del sonno personalizzate e pianificazione nutrizionale.

L’efficienza energetica è uno dei principali benefici che i consumatori cercano in una casa intelligente: il 66% ritiene che un’abitazione con AI possa aiutare a monitorare i costi e risparmiare. Con SmartThings Energy, secondo il produttore AI Home può ridurre fino al 70% i consumi della lavatrice.

Bespoke AI potenzia le capacità dell’AI

I nuovi elettrodomestici Samsung Bespoke AI portano le funzionalità AI a un livello superiore, migliorando l’esperienza di utilizzo non solo in cucina, ma in tutta la casa

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra : il sistema di riconoscimento degli oggetti AI Object Recognition ora è in grado di rilevare i liquidi, inclusi quelli trasparenti.

: il sistema di riconoscimento degli oggetti AI Object Recognition ora è in grado di rilevare i liquidi, inclusi quelli trasparenti. Lavatrice Bespoke AI: AI Wash+ offre un’esperienza di bucato personalizzata, superando del 65% la soglia minima per la classe energetica A.

AI Wash+ offre un’esperienza di bucato personalizzata, superando del 65% la soglia minima per la classe energetica A. Lavastoviglie Bespoke AI: il programma AI Wash utilizza un sensore ad alta sensibilità che misura la torbidità dell’acqua, e un algoritmo di intelligenza artificiale per selezionare automaticamente il programma di lavaggio migliore in base al grado di sporco delle stoviglie, mentre l’apertura automatica dello sportello permette al vapore di uscire velocizzando l’asciugatura

il programma AI Wash utilizza un sensore ad alta sensibilità che misura la torbidità dell’acqua, e un algoritmo di intelligenza artificiale per selezionare automaticamente il programma di lavaggio migliore in base al grado di sporco delle stoviglie, mentre l’apertura automatica dello sportello permette al vapore di uscire velocizzando l’asciugatura Piano cottura a induzione con aspirazione integrata: integra l’aspiratore direttamente nel piano, ottimizzando lo spazio in cucina – l’ideale soprattutto nelle cucine con isola.

In occasione dell’IFA di Berlino; Samsung Electronics ha presentato un’installazione multimediale su larga scala realizzata in collaborazione con l’artista digitale Maotik, su una facciata digitale di 50 metri all’ingresso del padiglione espositivo.

Il video, ispirato al tema del “vento”, mostra onde dinamiche generate dal movimento organico dei dati, simbolo di come la tecnologia AI contribuisca a migliorare la vita quotidiana dei suoi utenti.

