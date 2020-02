Nuove soundbar nate per i TV 4K: Panasonic HTB600 e HTB400 con e senza subwoofer integrato.

Chiunque guardi regolarmente film su dischi UHD Blu-ray o riproduca intere serie in 4K è consapevole dell’esigenza di un’esperienza audio adeguata alle immagini riprodotte. Il suono di qualità, unito alle i immagini in 4K, crea un’esperienza cinematografica coinvolgente anche in casa, trasportando lo spettatore dal divano a mondi lontanissimi. I TV ultrasottili di oggi pure con discreti impianti audio necessitano di un aiuto per riprodurre tutta la gamma di frequenze delle colonne sonore e offrirvi il meglio di dialoghi o ricostruzioni ambientali.

Panasonic allarga la sua gamma di sistemi Home Theater facili da installare con due Soundbar dotate di interessanti tecnologie e di un look funzionale, pensato per abbinarsi agli ultimi modelli di TV dell’azienda.

Caratteristiche comuni

I due modelli condividono griglie a maglia metallica e piedini regolabili che consentono di posizionarle direttamente sul piedistallo del televisore oppure davanti al tv stesso; possono essere montate a parete, con il kit in dotazione, creando una perfetta sinergia con il TV.

Se posizionate su una superficie piatta, come un mobiletto, i nuovi altoparlanti delle soundbar HTB hanno un’angolazione verso l’alto di 7°, in modo che il suono venga proiettato verso lo spettatore. Poiché anche il retro presenta la stessa angolazione, in caso di montaggio a parete si avrà un perfetto bilanciamento e il suono si diffonderà nella stanza a 180°.

Entrambe le soundbar possono connettersi via Bluetooth agli smartphone e ad altri dispositivi compatibili, per ascoltare musica e podcast in stereo comodamente dal proprio divano.

A bordo anche la modalità Clear-Mode Dialogue permette di ovviare a questo problema migliorando la chiarezza del parlato nel mixaggio, così gli spettatori non dovranno più faticare per cogliere i punti chiave della trama.

Soundbar Panasonic HTB600

il modello superiore delle due presentate si chiama HTB600 e supporta i formati audio in alta risoluzione Dolby Atmos e DTS:X. Il subwoofer wireless singolo garantisce indipendenza nel posizionamento, bassi dinamici, mentre la forma aerodinamica della porta Bass Reflex è appositamente progettata per riprodurre bassi potenti.

Non necessitando di connessione fisica con il TV, il subwoofer wireless dell’HTB600 può essere posizionato ovunque: l’unità altoparlante da 16 cm eroga una potenza in uscita di 200 W. La forma aerodinamica della porta Bass Reflex garantisce un flusso d’aria fluido e riduce le vibrazioni indesiderate.

HTB600 offre un suono surround virtuale con i suoi altoparlanti frontali, così gli amanti del cinema possono guardare i propri film preferiti senza disseminare altoparlanti in giro per la stanza.

Dotata di due unità driver Full Range (4,5 x 10 cm), la soundbar HTB600 offre ricchissimi suoni nella gamma erogando una potenza in uscita di ben 160 W, che il subwoofer wireless porta addirittura a 360 W (valori di picco n.d.r.).

4K HDR Pass Through permette di guardare contenuti in 4K HDR, incluso il formato Dolby Vision, senza compromettere la qualità dell’immagine. Infatti il segnale video può essere trasferito da un lettore Blu-ray (o una console) a un TV 4K attraverso la soundbar.

eARC (enhanced Audio Return Channel): Trasferisce formati audio con elevato bit-rate, come Dolby True HD, dai TV compatibili alla soundbar. Ciò significa che le colonne sonore dei film e i programmi televisivi di qualità superiore possono raggiungere il loro pieno potenziale.

Soundbar Panasonic HTB400

Il modello più economico con due woofer integrati è adatto a chi cerca una soluzione semplice che consenta di apprezzare le colonne sonore e percepire meglio i dialoghi grazie agli altoparlanti inclusi: due driver Full Range (4,5 x 10 cm) e due subwoofer integrati che generano una potenza totale in uscita di 160 W. Sfruttando i magneti al neodimio, si ottiene un volume consistente con unità speaker relativamente compatte.

I due subwoofer a cono da 8 cm raggiungono una potenza in uscita combinata di 80 W, mentre le due porte Bass Reflex contribuiscono a riprodurre bassi nitidi e potenti.

I prezzi delle nuove soundbar non sono ancora noti: vi aggiorneremo su queste pagine.